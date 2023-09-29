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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تحرك من الرئيس العراقي بشأن مصابي حريق الحمدانية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

زار الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد المستشفى الجمهوري في الموصل حيث تفقد أوضاع المصابين جراء حادث حريق الحمدانية.

وكانت  السلطات العراقية مساء امس الخميس قد نقلت المجموعة الأولى من المصابين في حادث الحريق الأليم الذي وقع في قضاء الحمدانية (بغديدا) للعلاج في تركيا وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء العراق محمد شياع السوداني


ووفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي فإن المجموعة الأولى تبلغ عددهم 4 مصابين مع مرافقيهم وذلك بعد أن أفادت التقارير الطبية بأن وضعهم الصحي يسمح لهم بالسفر للعلاج خارج العراق


وأشار البيان الرسمي الي انه يرافق المصابين الأربعة فريق طبي يتألف من عشرة أشخاص يضم طبيبين وثمانية مسعفين وممرضين

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