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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مواصلة حملات النظافة العامة بأسوان.. رفع 100 طن من التراكمات والمخلفات

حملات النظافة بأسوان
حملات النظافة بأسوان

واصلت الأجهزة المعنية بالمحليات بالتنسيق مع الجهات المعنية سلسلة الحملات المكبرة، والممتدة على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية لاستكمال أعمال النظافة العامة بالشوارع الداخلية والمناطق السكنية لتلافى كافة الملاحظات التى يقوم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان برصدها أثناء جولاته الميدانية المفاجئة .

 

ونجحت أعمال الحملة التى قادها اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، وبمشاركة ومتابعة من العاملين والفنيين والمشرفين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بإشراف المهندس سيد مدنى ، ونواب رئيس المدينة علاء الدين ممدوح، ومحمد حسين ، ومحمد ممدوح ، فضلاً عن رؤساء الأحياء بواقع 30 موظف وعامل، مدعمين بالمعدات الثقيلة والخفيفة والسيارات الخاصة بواقع 12 سيارة ومعدة.

ضمن ملحمة التطوير والتجميل.. محافظ أسوان يتفقد معدات وحدة نظافة المتنزهات السياحية

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حملات النظافة

وتم رفع أكثر من 10 طن من التراكمات والمخلفات والقمامة من شوارع وطرق كورنيش النيل والسادات بالكامل ، وصولاً إلى منطقة الكرور ، وخلف الصالة المغطاة وحتى عمارات حى اللوتس بالإسكان المميز ، وإمتداد العقاد ، وخلف نيابة المرور ، وبجوار المدرسة اليابانية ، بالإضافة إلى شارع المسلة والغازات ، وقد لاقت أعمال الحملة التي أمتدت للساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة حالة رضاء وإشادة من المواطنين المقيمين بهذه المناطق والأحياء السكنية . 

وتفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان معدات وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية ، والتى قرر المحافظ إنشاؤها لإستكمال دعم منظومة النظافة ، وللحفاظ على البانوراما الجمالية التى تم تنفيذها داخل عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية لتكون فى أبهى صورها لإستقبال ضيوف وزائرى المحافظة وذلك فى إطار ملحمة التطوير والتجميل التى يتم تنفيذها على أرض عروس المشاتى .

 

جهود

وتضم معدات الوحدة 29 معدة تم توريد الدفعة الأولى بواقع 6 عربات وديسك غسيل الأرضيات ، وسوف تستكمل مرحلياً بتوريد 2 مكنسة كهربائية ، و 11 معدة شفط مخلفات وأتربة ، و 10 تروسيكل حمولة 1 طن مزود بحاوية مغلقة ، وبتكلفة 15 مليون جنيه ضمن الخطة الإستثمارية للمحافظة .

وأثناء تفقده للمعدات برفقه العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان ، وأيضاً المهندس مصطفى جلال المشرف العام على جراجات النظافة بالمحافظة ، والمهندس أحمد حلفاوى مدير إدارة المخلفات الصلبة .

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