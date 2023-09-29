أدباء ينعون كمال رحيم: صاحب إنسانية بالغة وثقافة رفيعة

نعى عدد من الكتاب والمبدعين الروائي كمال رحيم، الذي وافته المنية اليوم، بعد صدور أخر مؤلفاته عن دار الشروق رواية "وكسة الشاويش".

وقال الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف: "رحم الله الروائي الكبير كمال رحيم رحمة واسعة و غفر له، كان اللقاء الأخير معه حين سلمته ميدالية جائزة الدولة التقديرية الذهبية منذ عدة أشهر بالمجلس الأعلى للثقافة".

وقال الشاعر محمد رفيع: "خبر مؤلم رحيل الكاتب والروائي كمال رحيم، بمستشفى الشرطة بالتجمع وجاري إنهاء إجراءات الدفن وتحديد مكان العزاء ربنا يرحمه برحمته الغالية ويدخله فسيح جناته بإذن الله دعواتكم الطيبة له بالرحمة".

و قال الكاتب خليل الجيزاوي: الكاتب كمال رُحيّم وداعاً، توفي إلى رحمة الله الكاتب كمال رُحيّم ظهر اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 في مستشفى الشرطة بالقاهرة الجديدة حي التجمع الخامس، عن 76 عاماً، ولد محمد كمال صلاح رُحيّم في قرية المنصورية بمحافظة الجيزة بمصر عام 1947، وقد عرفته خلال ندوات نادي القصة بالقاهرة منذ عام 1995، وهو كاتب وروائي مصري حصل كمال رحيم على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة القاهرة، ثم سافر للعمل في الإنتربول المصري بفرنسا سنة 1978م، حصل على عدة جوائز من نادي القصة بالقاهرة، ثم حصل على جائزة الدولة التشجيعية عن روايته: قلوب منهكة عام 2009، التي طبعها مرة ثانية بعنوان: المسلم اليهودي، وكانت الجزء الأول من ثلاثية اليهود التي اشتهر بها: المسلم اليهودي، أيام الشتات، أحلام العودة، وحاز جائزة الدولة التقديرية عام 2022 عن مجمل أعماله الأدبية، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى برحمته إن شاء الله".

وقال الكاتب سيد محمود: " انتقل الى رحمة الله اليوم الكاتب كمال رحيم صاحب الثلاثية الشهيرة (ايام الشتات ) التي فتحت الباب لتقديم سردية بديلة عن اليهود المصريين وأسبابهم في الخروج ، وقد تواصلت معه اكثر من مرة وقدمته في صالون معهد جوته ولمست فيه انسانية بالغة، وثقافة رفيعة ولا انسى انه جاء لمعهد جوتة بصحبة افراد عائلته واحفاده الذين غمرتهم الفرحة بحديث الجد عن ذكرياته في بورسعيد، وكان ضابطا للشرطة بلغ مناصب مهمة ، اظهر في حديثه اعتزازه البالغ بالسنوات التي عاشها هناك، ومن المفارقات المؤلمة ان تصدر له رواية جديدة وهي( وكسة الشاويش) عن الشروق قبل يومين فقط من انتقاله الى رحمة الله ، افكر كثيرا في دلالة عناوين اعماله التي باشر نشرها في سنواته الاخيرة ومنها( ايام لا تنسى) و(الدكاكين تغلق ابوابها ) وكأنها صلاة مودع وقد علمت من الدكتورة فاطمة البودي ان رواية اخيرة بعنوان ( البنداري) تصدر له عن دار العين تصدر خلال الدورة المقبلة لمعرض القاهرة للكتاب".