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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضربته بالشيشة.. فضيحة جديدة لـ سعد الصغير مع برلنتي في ملهى ليلي

صدى البلد

شهد ملهى ليلي بمنطقة الهرم فضيحة جديدة للمطرب الشعبي سعد الصغير وزوجته العرفي برلنتي عامر حيث اتهمها بالتعدي عليه بالضرب واصابته بجرح قطعي في الرأس قائلا: "ضربتني بالشيشة في دماغي". 

تلقت مديرية امن الجيزة اخطارا من قسم شرطة الهرم بحضور المطرب الشعبي سعد الصغير الى ديوان القسم مستغيثا من زوجته العرفي برلنتي عامر لتعديها عليه بالضرب، افادت التحريات باشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية والعقيد هاني الحسيني مفتش مباحث الهرم انه اثناء غناء سعد الصغير في ملهى ليلي ووقوفه على المسرح فوجئ بدخول زوجته بربنتي عامر في حالة غضب وصعدت اعلى المسرح وتعدت عليه بالضرب امام المتواجدين. 

 

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واضافت التحريات انها اصابته في رأسه بعدما تعدت عليه بالضرب بالشيشة - على حد قوله- ما ادى لفتح جرح في رأسه حتى فض المتواجدين وافراد الفرقة الاشتباك بينهما وتوجه لقسم شرطة الهرم محررا محضرا بالواقعة بعدما خضع للكشف الطبي وقدم تقريرا باصابته ليرفقه بمحضر الشرطة. 

ضربته بالشيشة فضيحة جديدة لسعد الصغير برلنتي عامر سعد الصغير ملهى ليلي

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