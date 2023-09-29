يتنافى مع القيم الإنسانية.. الإمارات تدين تفجير باكستان الإرهابي

أعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن إدانتها بشدة التفجيرين الإرهابيّين اللذين وقعا في إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا في جمهورية باكستان الإسلامية، وأسفرا عن مصرع وإصابة العشرات.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان : تستنكر دولة الإمارات وبشدة هذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

كما أبدت الوزارة خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الباكستانية والشعب الباكستاني الصديق ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.