أرواح الأهالي مش لعبة.. مصطفى بكري يطالب المسئولين بحل مشاكل أهالي مدينة السلام

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن أهالي مدينة السلام يعانون من مأساة كبيرة؛ بسبب وجود الخلاطات الأسمنتية وسط المساكن.

وأوضح مصطفى بكري، خلال برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن الخلاطات الأسمنتية خطر كبير على حياة المواطنين، إضافة إلى وجود مدرسة لذوي الهمم الذين يعانون من نقص المناعة بالأساس، إضافة إلى خطورة الانبعاثات التي تصدر نتيجة عمل تلك الخلاطات.

أرواح الأهالي

وطالب مصطفى بكري وزارتي البيئة والتنمية المحلية، بحل هذه المشكلة، وتشكيل لجنة لمعاينة الأمر على أرض الواقع، مؤكدًا أن أرواح الأهالي ليست لعبة.