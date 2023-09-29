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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي يثير الجدل بعد الفوز برباعية على سان جورج بدوري الأبطال

الاهلي
الاهلي

حقق النادي الأهلي فوزًا كبيرًا على نظيره سان جورج الإثيوبي بنتيجة 4-0، مساء اليوم الجمعة، في إياب دور الـ 32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، عبر حسابه على “فيس بوك”: "لا تخافوا.. ولكن احذروا".

وفاز الأهلي في لقاء الذهاب، الأحد الماضي، بثلاثية نظيفة، والذي أقيم على إستاد القاهرة، بعد اتفاق الأهلي مع سان جورج على إقامة مباراتي الذهاب والعودة بالقاهرة؛ لعدم توافر اشتراطات الكاف في إثيوبيا.

وبتلك النتيجة حجز فريق الأهلي مقعداًَ في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الإطاحة بفريق سان جورج الإثيوبي من الدور التمهيدي للبطولة التي يحمل الأهلي لقبها.

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