بعد تألقه أمام سان جورج.. فرج عامر يتغزل في إمام عاشور

حقق النادي الأهلي فوزًا كبيرًا على نظيره سان جورج الأثيوبي بنتيجة 0-4، مساء اليوم الجمعة في اياب دور 32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر حسابه علي فيسبوك "إمام عاشور قدم اقوي شهادة اعتماد للاهلي وجمهوره بيلعب لعب اوروبي من اول دقيقة لآخر دقيقة مكسب كبير للاهلي وللمنتخب"

وفاز الأهلي في لقاء الذهاب الأحد الماضي بثلاثية نظيفة الذي أقيم بإستاد القاهرة بعد إتفاق الاهلي مع سان جورج على اقامة مباراتي الذهاب والعودة بالقاهرة لعدم توافر اشتراطات الكاف بأثيوبيا.

وبتلك النتيجة حجز فريق الأهلي مقعداًَ في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الإطاحة بفريق سان جورج الأثيوبي من الدور التمهيدي للبطولة التي يحمل الأهلي لقبها.