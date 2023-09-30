نشرة المرأة والصحة| الجلوس بهذه الطريقة يهدد حياتك.. عروسان يحتفلان على سكوتر وسط الطريق.. مايا دياب تخطف الأنظار في أسبوع الموضة بباريس

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

احذري.. ارتكاب هذه الأفعال عند تنظيف الدجاج النيئ يصيبك بالأمراض

يظن البعض أن غسل الدجاج النيئ قبل طهيه يمكن أن يجعله أكثر أمانا، لكن القيام بذلك قد يؤدي في الواقع إلى انتشار العديد من الأمراض بفعل البكتيريا الموجودة عليها.

جمبسوت لامع .. درة تثير الجدل بقوامها الممشوق

شاركت الفنانة درة جمهورها عبر حسابها على انستجرام صورًا جديدة لها.

رقم 3 الأهم.. نصائح للحفاظ على البيض لفترة طويلة

لا يخلو أي منزل من البيض، فهو يدخل في العديد من الاطعمة، ويحتوي على فوائد صحية عديدة، ويمكن تناوله مسلوقاً أو مخفوقاً او يدخل في العديد من الوصفات.

الجلوس بهذه الطريقة يهدد حياتك | دراسة تحذر

أحيانا نجلس لفترات طويلة عند العمل أو المذاكرة، وحذرت دراسة جديدة أجراها باحثون أمريكيون، أن عدم ممارسة النشاط البدني والجلوس لفترة طويلة قد يؤدي إلى الموت المبكر.

مفاجأة.. 6 حبات من هذه الفاكهة تحميك من أمراض خطيرة

تناول البرقوق بشكل يومي قد يحدث فرقا كبيرا في صحتك، وذلك لأنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية، ومنها الألياف والفيتامينات والمعادن، ومضادات الأكسدة.

أغرب زفة.. عروسان يحتفلان على سكوتر وسط الطريق

انتشر صور لزفة عروسين على صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة، وهما يحتفلان بحفل بها على سكوتر وسط الطريق.

بفستان قصير ولامع.. مايا دياب تخطف الأنظار في أسبوع الموضة بباريس

حضرت النجمة مايا دياب عرض مجوهرات دار Messika ميسيكا ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس، وقد شاركتها متابعيها صورة عبر حسالها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

بسعر صادم.. كارمن سليمان تخطف الانظار خلال حفل تكريمها كأفضل مغنية 2023

شاركت الفنانة كارمن سليمان متابعيها صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، خلال حصولها على لقب افضل مغنية في عام 2023، وقد ظهرت كارمن سليمان بإطلالة جذابة وناعمة.