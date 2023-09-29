مفاجأة.. 6 حبات من هذه الفاكهة تحميك من أمراض خطيرة

تناول البرقوق بشكل يومي قد يحدث فرقا كبيرا في صحتك، وذلك لأنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية، ومنها الألياف والفيتامينات والمعادن، ومضادات الأكسدة.

فوائد تناول البرقوق يوميا

ومن المعروف أن مضادات الأكسدة، يمكن ان تساعد على حماية الجسم من الأمراض، وفيما يلي سنقوم بذكر أبرز فوائد البرقوق، وفقا لما وقع "برايت سايد"، وتشمل :

_ تحسين وظائف الجسم:

يحتوي البرقوق على البوتاسيوم، وهي من المعادن الضرورية التي تساعد في الوقاية من الأمراض، كالسكتة الدماغية، ويعزز وظائف الأعصاب المناسبة.

_ فقر الدم :

ويحتوي البرقوق على الحديد مما يمنع الإصابة من فقر الدم.

_ تحسين الهضم :

ويحتوي البرقوق على بالألياف مما يحسن من عملية الهضم، وتحفيز حركة الأمعاء.

_ علاج الإمساك :

ويمكن لتناول البرقوق أن تساهم في علاج الإمساك.

فوائد تناول البرقوق يوميا

_ خسارة الوزن :

ويحتوي البرقوق على الألياف الذي يساعد على الشبع لفترات طويلة، مما يساهم في خسارة الوزن.

_ تقوية العظام :

ويساهم تناول البرقوق في تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام، وخاصة النساء وكبار السن.

_ خفض ضغط الدم:

ويمكن لتناول البرقوق أن يساعد في علاج ارتفاع ضغط الدم، وبالتالي التقليل من خطر الإصابة بمشاكل القلب وأمراض الكلى.

_ تعزيز المناعة :

البرقوق يساهم في تحسين توازن الفيتامينات ، مثل : فيتامين أ ، وفيتامينات C و K و B6 ، بالإضافة ألى بعض العناصر الغذائية، مثل : النحاس والمنجنيز، وهي ضرورية لتعزيز جهاز المناعة.