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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جابر القرموطي: الدولة تعمل بجد على ملف المدارس التكنولوجية

جابر القرموطي
جابر القرموطي

قال الإعلامي جابر القرموطي، أن مصر أصبح لديها مدارس تكنولوجية، بالتعاون مع مبادرة "ابدأ" والتي تنبث من مؤسسة حياة كريمة للعمل على تلك المدارس وإخراج أجيال متميزة لسوق العمل، موضحا أن الأمر في الوقت الحالي لم يقتصر فقط على كليات الطب والهندسة مثلما كان في الماضي. 

جابر القرموطي يتحدث عن مبادرة ابدأ 

وأضاف جابر القرموطي، خلال تقديمه برنامج "مانشيت" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، أن مصر أصبح فيها حوالي 70 مدرسة تكنولوجية تعمل بشكل مميز، لافتا إلى أن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا من أجل تأهيل طلاب المدارس التكنولوجية لسوق العمل. 

وتابع جابر القرموطي، أن نتائج وأعمال مبادرة "ابدأ" في الوقت الحالي لن يراها الجميع في الوقت الحالي، ولكن ستظهر بعد التطويرات والأعمال والجهود المبذولة من تلك المبادرة في العديد من الأماكن، لافتا إلى أن تلك المبادرة عملت على ملف المدارس التكنولوجية  هذا العام. 

وأردف: "دلوقتي الأب لما ابنه يخلص إعدادية يقدر يدخل المدارس التكنولوجية بدلا ما يدخل الثانوية العامة، يطلع منها صانع ومبدع. 

جابر القرموطي مبادرة ابدأ مدارس تكنولوجية قناة سى بى سى برنامج مانشيت

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