مفاجأة مدوية| صن داونز يدرس الانسحاب من دوري السوبر الإفريقي

يدرس نادي صن داونز الجنوب إفريقي، الانسحاب من بطولة الدوري الإفريقي، المقرر إقامة النسخة الأولى منها في شهر أكتوبر المقبل.

وكتب ماهر همام لاعب النادي الأهلي السابق، عبر حسابه على “فيس بوك”: “صن داونز يدرس الانسحاب من بطولة السوبر ليج؛ بسبب توقيت البطولة الذي سيتطلب تأجيل مباريات الدوري لمدة 3 أسابيع أخرى، وتأخر نهاية الدوري لما بعد شهر يونيو 2024، وهذا يتوافق مع عقود اللاعبين”.

وستقام منافسات النسخة الأولى من الدوري الإفريقي، خلال الفترة من 20 أكتوبر حتى 11 نوفمبر 2023، بمشاركة 8 أندية، هي: الأهلي، والترجي التونسي، والوداد المغربي، وصن داونز الجنوب إفريقي، ومازيمبي الكونغولي، وسيمبا التنزاني، وبترو أتلتيكو الأنجولي، وإنيمبا النيجيري.