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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري طب نفسي: ادعاء الشخص بأنه المهدي المنتظر يؤكد حاجته للعلاج

المهدي المنتظر
المهدي المنتظر

استعرض الإعلامي محمد الباز، مقطع فيديو لشخص يدعي أنه المهدي المنتظر، وهذا الشخص أعلن ذلك اليوم عقب صلاة الجمعة من الجامع الأزهر.

استشاري طب نفسي يعلق

وعلق الدكتور إبراهيم مجدي، استشاري الطب النفسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، على الفيديو المُتداول قائلا: "هذا الشخص أولا هو يعاني من اضطرابات نفسية، وهو شخص يريد أن يسلط الضوء على نفسه، وهناك فرق بين شخص مريض باضطرابات نفسية، وشخص آخر يعاني من ضلالات وأوهام العظمة، وهناك فرق بين الإثنين".

وأضاف، أن هناك من يتعرض لضغوط، وهذه الضغوط تؤثر عليه، فيتحول إلى شخص يرى أنه عظيم مخلص للعالم وأن له رسالة ويجب أن يكون له اتباع يستمعوه.

وتابع: "الخطر ليس في هؤلاء، لأنهم مرضى، ولكن الخطأ بيحصل اتباع لهم بالفعل، وهناك من يرى أنه المسيح وهناك من يرى أنه نبي أو قائد عسكري، والأغلب هذا الشخص يتكلم كلام مش مفهوم وبيشوف حجات محدش بيشوفها وبيسمع حجات محدش يسمعها ".

وأردف: "لما بسمع من أهل المريض الموضوع بيكون قاسي، لأنه بيتكلم فعلا بجد وبيتفاعل"، منوها بأن ظاهرة ادعاء كثيرون على أنهم المهدي المنتظر مؤخرا ترجع لأسباب نفسية عدة، وتعرضهم لحوادث معينة، وعلينا أن نتجاهل هؤلاء، وأن يتم علاجهم على أيدي متخصصين.

محمد الباز صلاة الجمعة اخر النهار ابراهيم مجدي برنامج آخر النهار

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