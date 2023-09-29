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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد الباز: الانتخابات الرئاسية فرصة أمام الجميع

محمد الباز
محمد الباز

يرى الإعلامي محمد الباز، أن الانتخابات الرئاسية القادمة هي فرصة للجميع، بمعنى أن أي شخص يرغب في تأكيد حبه واحترامه وتقديره للدولة المصرية كدولة يحكمها الدستور والقانون، وتعمل بها المؤسسات، وأن هذه الدولة حينما تجري انتخابات؛ هي تجري انتخابات، وتراعي فيها الأصول، وتراعي فيها التقاليد والأعراف المتعارف عليها؛ سيجد في هذه الانتخابات هذه الفرصة. 

محمد الباز يتحدث عن الانتخابات الرئاسية 

وأضاف "الباز"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع من خلال قناة "النهار"، اليوم الجمعة، أن الانتخابات الرئاسية أيضا فرصة من أجل الأعداء ليظهروا كراهيتهم للدولة، ومحاولاتهم من أجل تعطيل الدولة المصرية، فهي فرصة لنشر السموم وإطلاق الشائعات ومحاولة تشويه الصورة. 

ونوه محمد الباز، بأن الانتخابات الرئاسية تكون فرصة لبعض المراهقين السياسيين، أي ليس لهم أي علاقة بالدولة أو مفهوم الدولة أو السياسة ومسؤوليتها، ولكن يرغبون في لعب دور على المسرح لتحقيق مصالح شخصية. 

وأشار إلى أن الانتخابات في أي دولة تكون فرصة للمناقشة سواء في الحاضر أو المستقبل، وفي النهاية يفوز بالمنصب شخص واحد فقط، "مش كل الناس اللي هتترشح هتكسب، أي أن الدولة لها رئيس واحد، ومن بين المرشحين بيكون فيه فائز واحد فقط بالمنصب". 

محمد الباز الانتخابات الرئاسية الانتخابات قناة النهار برنامج آخر النهار

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