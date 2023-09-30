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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أنهت الاستعداد للعام الدراسي الجديد.. الجامعات المصرية تستقبل طلابها اليوم

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تستقبل الجامعات المصرية غدا طلابها في أولى أيام العام الدراسي الجديد 2023  / 2024 حيث حرص المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي على توجية الكليات بالاستعداد للاستقبال الطلاب على مدار الشهرين الماضيين.

 

قدمت الجامعات كافة الاستعدادات اللازمة من أجل استقبال الطلاب الجدد وايضا بالدفعات الأخرى.

 

وتأتي الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024، والذي يبدأ السبت 30 سبتمبر 2023، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهى في الخميس 4 يناير 2024، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الخميس 25 يناير 2024.

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وتبدأ اجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024، وتنتهى الخميس 8 فبراير 2024، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

 

قال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي ، أن قد وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، إن الجامعات بذلت جهود كبيرة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024، والقيام بالانتهاء من كافة أعمال الصيانة لجمبع المباني وايضا المُدرجات والقاعات الدراسية والمعامل إلى جانب استعدادات المدن الجامعية، من أجل الاستعداد للعام الدراسي الجديد والتأكد من وجود وسائل السلامة والأمان في كافة المنشآت الجامعية ، وذلك حفاظًا على الأرواح والمنشآت.

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