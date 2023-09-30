مفتى الجمهورية: كل تفاصيل حياة سيدنا النبي قدوة وأسوة حسنة.. والاحتفال بميلاد الرسول مشروع

حل الدكتور شوقى علام ضيفا على برنامج نظرة، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى حمدى رزق وقال كل تفاصيل حياة النبي كانت قدوة وأسوة حسنة في بيته وصلاته وعلاقته بجيرانه.

وأكد شوقي علام،أن سيدنا عبد الله بن عمر كان شديد الاقتداء بالنبي حتى كان يسير مثله، والصحابة رصدوا كل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم حتى الأمور الخاصة جدًّا في الحياة الزوجية.

وتابع: الصحابة كانوا يصفون ابتسامة رسول الله وأنه كان يضحك حتى تظهر نواجذه، وكيف كان هناك أربع شعرات بيض في لحيته، ووصفوا إناءه وشربه، مضيفا:"لو عشنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنا مثل الصحابة وأكثر فى معاملتهم لسيدنا محمد".

شراء حلوى المولد

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، حكم شراء الحلوى وتبادلها بين الناس فى المولد النبوى،مؤكدا أنَّ الفتوى مستقرة على أنَّ الاحتفال بميلاد النبي مشروع، ولو لم يفعل النبي، فليس كل ما تركه النبي منهيًّا عنه.



وأضاف المفتى أن شراء الحلوى وأكلها والتهادي بها أثناء الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف مباح شرعًا، ويدخل في باب الاستحباب من باب السَّعة على الأهل والأسرة في هذا اليوم العظيم.

وتابع المفتي، لا نريد أن نحجر على القلوب في فرحتهم بالنبي، ويجب ألا نلتفت لمن يغبش على الناس ويعكر فرحتهم بميلاد النبي.

حكمة النبي بشأن الحجر الأسود



وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الرسول- صلى الله عليه وسلم- في شبابه، عُرِفَ بين الناس بالصدق والأمانة، ولم يجرب عليه كذبا قط، وألقيت في قلوب الناس محبته، لافتا إلى أن القبائل كادت أن تقتتل؛ لنيل شرف وضع الحجر الأسود في مكانه، بعد إعادة بناء الكعبة، واحتكموا إلى النبي في هذه الأزمة.



وأوضح شوقى علام أن كبار القبائل حكَّموا النبيَّ، وكان هو أول داخل عليهم، فلما رأوه؛ قالوا: جاء الصادق الأمين، ففرحوا، وهذا يفصح عن حقيقة جوهر شخصية النبي- صلى الله عليه وسلم-، حيث ارتاحت إليه القلوب.

وواصل المفتي: حكمة النبي كانت واضحة في هذا الموقف، حيث أشركهم جميعًا ولم يستثنِ أحدًا منهم، فجاء برداء ووضع الحجر الأسود في منتصفه، وجعل كل رجل يمسك طرفًا منه، ثم وضع الحجر الأسود بيديه الشريفتين في مكانه.



الفضاء الإلكتروني



وانتقد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الفضاء الإلكتروني حيث يعتبره ضيع الكثير من القيم وإبعاد الشباب عن الكثير من التجارب، معقبا:"نريد أن نعيد الحوار والدفء مرة ثانية إلى الأسرة، والابتعاد عن الفضاء الإلكتروني.



وأشار المفتى إلى أن الكثير من الشباب أصبح في حالة التلقي فقط دون خوض تجربة النقاش والتعلم، بسبب الفضاء الإلكتروني.