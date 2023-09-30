محمد ثروت يتألق بغناء"مصر يا أول نور في الدنيا"بمناسبة احتفالات 6 أكتوبر

طل المطرب الكبير محمد ثروت على جمهوره وعشاقه بأداء رائع في حلقة خاصة من برنامج "معكم منى الشاذلي" ضمن احتفالات مرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبر.

وقدم المطرب محمد ثروت، صاحب الصوت القوي والجميل مجموعة من الأغاني الوطنية منها "مصر يا أول نور في الدنيا" من كلمات الشاعر عبدالرحمن الأبنودي، وألحان جمال سلامة، والتي تفاعل معها المشاهدين.

وأعرب محمد ثروت عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن سعادته بالمشاركة في ليلة حب مصر مع الاعلامية المتميزة مني الشاذلي، في ليلة نسترجع بها بعض الالحان والاغاني الوطنية التي شكلت في وجداننا الكثير ورسخت حب الوطن في قلوبنا احتفالاً بنصر أكتوبر المجيد.

وكان قد أعرب الفنان محمد ثروت عن حزنه الشديد أثناء مرض نجله، وذلك بعد أن خضع لعدة عمليات جراحية بعد أن تعرض لأزمة صحية نتج عنها الصعوبة البالغة فى تحركه صعوبة.

وأضاف محمد ثروت فى تصريحات تليفزيونية لـ ET بالعربي، وهو يبكي أنه فجأة وبدون مقدمات فى يوم وليلة وجد ابنه غير قادر على الحركة مطلقًا ، وعلق مؤثرًا ،" ابني ومفيش أغلي من الضنا".