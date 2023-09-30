الهضيبي: يمامة نجح في جمع توكيلات نواب حزب الوفد

كشف ياسر الهضيبي، المتحدث باسم الحملة الانتخابية للدكتورعبد السند يمامة، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية ورئيس حزب الوفد، عن نجاح يمامة في جمع توكيلات نواب حزب الوفد لدعم ترشح يمامة في الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن الوفديين أيضًا حريصون على جمع توكيلات شعبية لدعم مرشحهم.

وأكد الهضيبي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب، ام بي سي مصر، أن عبد السند يمامة سيقدم برنامجه الانتخابي للهيئة العليا لحزب الوفد، وسيكون هذا البرنامج مفاجأة للمصريين، إذ تم إعداده بواسطة مجموعة من المتخصصين وأشار إلى أن البرنامج سيكون شاملًا ويتناول جميع القضايا.

وأوضح الهضيبي أن برنامج الانتخابات يتضمن تصورًا واضحًا حول موضوع سد النهضة في إثيوبيا، وأنه سيتم عرض البرنامج على حزب الوفد لمراجعته والموافقة عليه. وأشار إلى أنهم يعملون على إعداد البرنامج منذ فترة طويلة.