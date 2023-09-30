إسلام صادق: فتوح يتفق مع مرشح بارز على التجديد بعد انتخابات الزمالك

شارك الإعلامي إسلام صادق، خبرًا سارًا، لجمهور نادي الزمالك بشأن أحمد فتوح الظهير الأيسر لنادي الزمالك .

وكتب إسلام صادق عبر حسابه علي فيسبوك:"احمد فتوح يتوصل لإتفاق نهائي مع مرشح بارز على التجديد للزمالك بعد انتخابات القلعة البيضاء".





شهد نادي الزمالك لقاء بين حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة السابق المرشح لرئاسة نادي الزمالك والقائمة الموحدةوالمرشح المستقل هاني العتال نائب رئيس النادي السابق والمرشح لنفس المنصب على هامش الزيارات الميدانيةللمرشحين للقاء أعضاء الجمعية العمومية .

والتقى العتال مع لبيب خلال تواجدهما في مقر نادي الزمالك، وحرص العتال على توجيه التحية إلى لبيب وقائمته، وردمرشح رئاسة الزمالك بدوره بالترحيب بالمرشح هاني العتال ودار بينهما حوارا قصيرا أجمعا خلاله على ان المنافسةالشريفة هي ما يحتاج له الزمالك في المرحلة المقبلة .



وحرص أعضاء الجمعية العمومية على توجيه الإشادة لحسين لبيب وهاني العتال على الأجواء الرائعة التي يفرضهاالثنائي في إدارة حملة كل منهما الانتخابية داخل النادي .

وتجرى انتخابات الزمالك المقبلة في 20 أكتوبر المقبل لانتخاب مجلس إدارة جديد لمدة 4 سنوات كاملة .