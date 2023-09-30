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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار في الكونفدرالية

صدى البلد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق أرتا سولار  الجيبوتى  في المباراة المقرر لها في السابعة مساء غداً السبت على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتأهل الزمالك إلى بطولة كأس الكونفدرالية هذا الموسم، بعدما احتل المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المصري في الموسم الماضي.

موعد مباراة الزمالك و ارتا سولار بالكونفدرالية 


يواجه الزمالك منافسه أرتا سولار الجيبوتى فى السابعة مساء غداً السبت باستاد القاهرة الدولى، فى إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك وأرتا سولار 
الزمالك خسر أمام أرتا سولار الجيبوتي، بثنائية نظيفة باستاد عزام فى تنزانيا، فى ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

 واستقبل الزمالك الهدفين في الشوط الثاني، بعدما كان مسيطرًا بشكل كبير على مجريات الشوط الأول، حيث أضاع أكثر من هدف حقيقي.

وسجل هدفى مباراة الزمالك وأرتا سولار، جابريل دادزي الهدف الأول بالدقيقة 55 ثم دواليه محمود البيه الهدف الثاني في الدقيقة 60.

 

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