يوسف منصور: ألقوني في القمامة عند ولادتي.. ويكشف مفاجأة عن الراحلة سوزان تميم وقصة حبه مع نيللي

حل الفنان يوسف منصور ضيفا مع الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة وتحدث عن دخوله مجال التمثيل وكيف أقع أحمد رمزي بالاشتراك معه في بطولة فيلم قط الصحراء وكشف عن الفنانة الحقيقية التي كانت مرشحة لفيلم بدر محل الفنانة انجي عبدالله.

ليس لدي موهبة التمثيل

قال الفنان يوسف منصور إن أول فيلم شارك فيه كان دوره فيه أخرس وهو فيلم العجوز والبلطجي بسبب صعوبة اللغة العربية، حيث كان يعيش في أمريكا منذ طفولته وحتى سن 34 عاما.

وكشف يوسف منصور خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة "ليس عندي موهبة التمثيل" ودخلت الفن بالصدفة من خلال المخرج إبراهيم عفيفي حيث التقيت به على المقهى وتعرفنا على بعض ورشحني لأداء دور صغير في فيلم العجوز والبلطجي.

وأضاف يوسف منصور: أقنعت أحمد رمزي بتمثيل فيلم قط الصحراء بعد اعتزاله التمثيل مدة استمرت 20 عاما، وكنت أخشي توجيه رمزي في أول أيام التصوير إلا أنني فوجئت به يقول لي خدامك".

لقوني في القمامة عند ولادتي



أكد الفنان القدير يوسف منصور، أن مفهوم الكونغ فو في مصر، مشوه ويحتاج إلى تصحيح، مشيرا إلى أن الكونغ فو يعتمد على التحكم في الشهوات والغرائز.

وقال منصور خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة كنت أتعرض للتنمر من زملائي في المرحلة الابتدائية بسبب نحافتي، مؤكدا حدوث مشكلة في ولادته، وحاول الطبيب إنقاذ الأم، وتخيلوا أنني توفيت أثناء الولادة، فألقوني في القمامة، ثم أرادوا أن يعرفوا سبب وفاتي فأخرجوني من القمامة وفوجئوا أنني حي، وهذا الأمر سبب لي مشكلة جسمانية كبيرة ونحافة شديدة، لدرجة أن أول عضلة ظهرت في جسمي كان عمري 14 عاما وقتها.

وأضاف منصور: التنمر والإهانة من زملائي بسبب ضعف جسمي دفعني لتعلم الكونغ فو موضحا أن اللعبة تعتمد على القوة الكامنة بالشخص..



يحذر من اللبن: مخصص لأبناء البقرة



أكد الفنان يوسف منصور أن طريقة الطعام هي سر شبابه المتجدد.



وقال يوسف منصور خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة تليفزيون الحياة، أن اللبن غير مخصص للبشر ولكن لأبناء البقرة، كما أن اللحوم تعيش في الجسم 4 أيام والأسماك 4 ساعات، ومن هنا يكون امتصاصها أسرع.

وأشار يوسف إلى أنه يعتمد في طريقة طعامه على الأسماك والخضروات ويبتعد تماما عن تناول اللحوم والألبان والجبن لأنها مدمرة للصحة كما أنه يستخدم مكبر الصوت عند التعامل مع الموبايل منعا للتعرض للخلايا السرطانية.

ولفت منصور إلى أنه يبتعد تماما عن تناول المياه الغازية لأنها تحتوى على "مية نار" وسم فئران "زرنيخ" و14 ملعقة سكر في الكوب الواحد، مشيرا إلى أن حل أزمة القمح تبدأ بتقليل عدد الأرغفة لكل فرد.

مفاجأة عن الراحلة سوزان تميم



أكد الفنان القدير الفنان يوسف منصور، أنه عمل في مجال الإخراج لتصوير أفلام أكشن بشكل مختلف عما كان سائدا، مشيراً إلى أنه تعلم الإخراج من خلال التجارب، بالممارسة وليس الدراسة.



وأضاف منصور خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامجها بالخط العريض أن فيلم الرجل الشرس مأخوذ من فيلم أمريكي، موضحا أنه اختلف مع مخرج قبضة الهلالي بسبب حذف مشاهد من الفيلم

وأوضح الفنان يوسف منصور خلال اللقاء أن الفنان فريد شوقي كان طيب القلب وملك الترسو مضيفا أن سوزان تميم كانت البطلة الحقيقية لفيلم بدر ولكنها سافرت.



حقيقة قصة حب يوسف منصور ونيللي



انفردت الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض، الذي يذاع على شاشة تليفزيون الحياة، بحقيقة قصة الحب التي جمعت بين الفنان يوسف منصور والفنانة نيللي.

وأكد "منصور" خلال الحلقة التي أذيعت اليوم من البرنامج، أنه تعرف على الفنانة نيللي في مدينة الإسكندرية وكانت هناك قصة حب وصفها بالـ "حلوة " بينه وبين نيللي.



وأضاف منصور خلال لقائه مع إيمان أبوطالب: قصة حبي مع نيللي كانت من أجمل أيام حياتي.



وطلبت إيمان أبوطالب من الفنان يوسف منصور، توجيه رسالة إلى الفنانة نيللي، فقال: "ربنا يحافظ عليها".



كما كشف منصور خلال اللقاء لأول مرة عن الفنانة الحقيقية التي كانت مرشحة لفيلم بدر محل الفنانة انجي عبدالله موضحا أسباب الحفاظ على صحته ومقاومته للسرطان وقصة نجاحه في التغلب على هذا المرض.



وفي مفاجأة كبيرة كشف منصور خلال اللقاء أنه دخل مجال الفن وهو لا يمتلك موهبة التمثيل، مشيرا إلى أن هناك فارق بين الرياضي الذي يقوم بمشاهد أكشن وبين الممثل الذي يقوم بنفس المشاهد.

كما كشف خلال اللقاء كيفية إقناعه للفنان أحمد رمزي بالاشتراك معه في بطولة فيلم قط الصحراء، مؤكدا وجود خلافات كبيرة بينه وبين مخرج فيلمي قبضة الهلالي، والبلدوزر، وفوجئ على شاشة السينما بأشياء غير التي تم تصويرها.

برنامج بالخط العريض يذاع الجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة الثامنة مساء على شاشة تليفزيون الحياة تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.

