بعد 30 عامًا.. حل لغز إنهاء حياة توباك شاكور| تفاصيل مثيرة

شهدت قضية وفاة المغني الراب الأسطوري توباك شاكور، الذي وقع صريعا في عام 1996، تطورًا مهمًا مؤخرًا بعد اتهام الشرطة الأمريكية زعيم عصابة سابق بإنهاء حياة المغني.

وقد لفتت هذه التطورات الانتباه بشكل كبير نظرًا لطول فترة استمرار القضية واهتمام الرأي العام بها.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تعرض الراحل توباك شاكور، الذي ولد في نيويورك، لهجوم مسلح أثناء ركوبه في سيارته في لاس فيجاس، حيث تعرض لإطلاق النار أربع مرات عندما كان يبلغ من العمر 25 عامًا.

وأصدرت هيئة المحلفين الكبرى في ولاية نيفادا، يوم الجمعة، تهمة القتل باستخدام سلاح فتاك ضد دوان "كيفي دي" ديفيس البالغ من العمر 60 عامًا.

وزعمت الشرطة أن ديفيس خطط لهذا الهجوم القاتل بعد أن شارك ابن أخيه في مشاجرة مع شاكور في إحدى الكازينوهات.

تم اعتقال ديفيس بالقرب من منزله في لاس فيجاس في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة، ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة في وقت قريب. وقد قامت شرطة لاس فيجاس بنشر صورته للعلن.

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أعرب جريج كادينج، المحقق السابق في شرطة لوس أنجلوس الذي قضى سنوات في التحقيق في قضية إنهاء حياة توباك شاكور، عن عدم تفاجئه بالقبض على ديفيس.

وصرح كادينج قائلاً: "لقد توفي جميع المتآمرين المباشرين أو المشتركين في الجريمة"، ووصف ديفيس بأنه آخر رجل يقف في هذه القضية.

وفي تطور جديد لقضية إنهاء حياة توباك شاكور، تم القبض على زعيم عصابة سابق يدعى دوان "كيفي دي" ديفيس، والذي وصفه المدعي العام بأنه القائد الميداني في الهجوم وأمر بإنهاء حياة شاكور.

وجاء هذا التطور بعد سنوات من التحقيق والمطاردة من قبل الشرطة، وفي مؤتمر صحفي، أكد ضابط الشرطة جيسون جوهانسون أن التحقيق المستمر والإصرار على كشف الحقيقة.

وقد كشف جوهانسون أن هناك صراعًا وقع في كازينو بين شاكور وابن شقيق المشتبه به قبل حادث إطلاق النار، وأن تلك النزاعات تسببت في تصاعد التوتر والانتقام.

وقدم جوهانسون للصحفيين لقطات من كاميرات الأمن في الفندق تظهر الاعتداء على ابن شقيق المشتبه به، وأشار إلى أن هذا الحادث كان السبب وراء إطلاق النار الانتقامي على شاكور أثناء انتظاره في سيارته عند إشارة المرور.