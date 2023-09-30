أجهزة محظورة من استخدام واتساب.. هل هاتفك موجود في القائمة؟

أصبح واتساب WhatApp، تطبيقا مهما للاستخدام اليومي، فهو يتوفر على نطاق كبير من الأجهزة التي يعمل عليها التطبيق، حيث يمكن لجميع مستخدمي أندرويد وiOS وKaiOS استخدام التطبيق والوصول إلى ترقياته الجديدة.

ومع ذلك، يستمر تطبيق واتساب في تغيير متطلبات نظام التشغيل الخاص به من وقت لآخر ويجعل بعض الأجهزة القديمة غير متوافقة للعمل مع التطبيق، حيث أصدرت شركة واتساب، متطلبات جديدة للأجهزة لتطبيقه، لذا تحقق مما إذا كان جهاز أندرويد الخاص بك متوافقا مع واتساب أم لا، من خلال قائمة الهواتف الذكية المحظورة من دعم واتساب.

الأجهزة المتوافقة مع واتساب

وفقا لمنشور مدونة دعم واتساب، كانت هناك بعض التغييرات في متطلبات نظام التشغيل لأجهزة أندرويد، ففي الوقت الحالي سيعمل تطبيق واتساب فقط على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد الإصدار 5.0 أو أعلى.

وفي السابق، كان التطبيق يدعم الإصدار 4.1 من نظام التشغيل أندرويد والآن تم تغيير المتطلبات، وسيتم تطبيق التغييرات اعتبارا من 24 أكتوبر 2023، لذا، إذا كان لديك هاتف ذكي لا يدعم الإصدار 5 من نظام التشغيل أندرويد فأن هاتفك أصبح من بين الهواتف المحظورة من استخدام واتساب، فيجب عليك التخطيط لترقية الجهاز إلى آخر متوافق لتلبية المتطلبات الجديدة.

وتخطط خدمة واتساب لإخطار المستخدمين وتذكيرهم قبل التوقف عن دعم إصدار أندرويد، وذلك من خلال إشعار سيظهر عند فتح التطبيق على الأجهزة المحظورة، سيتم نصح المستخدمين بالانتقال إلى جهاز متوافق للوصول إلى واتساب وجميع ميزاته الجديدة.

ووفقا لتقرير MySmartPrice، يقوم واتساب بتغيير متطلبات التطبيق الخاصة به لأسباب أمنية، حيث يقال أن الهواتف الذكية ذات الإصدارات الأقدم من نظام التشغيل أندرويد لا تفي بالمعايير عندما يتعلق الأمر بحماية الهواتف الذكية من الهجمات الأمنية.

وقد يكون السبب المحتمل الآخر هو إدخال ميزات جديدة ومتقدمة للتطبيقات، لا يمكن للهواتف الذكية المختلفة أن تعمل مع بعض الميزات المتطورة، ولذلك، تم إجراء هذه التغييرات لتحسين تجربة المستخدمين حتى يتمكنوا من تجربة جميع ميزات واتساب.

وستكون أجهزة آيفون التي تعمل بنظام التشغيل iOS 12 والإصدارات الأحدث قادرة على دعم تطبيق واتساب وبالنسبة لنظام KaiOS، سيكون الإصدار 2.5.0 أو أعلى مطلوبا.

إذا كنت لا تعرف إصدار أندرويد الخاص بهاتفك الذكي، فيمكنك ببساطة الانتقال إلى الإعدادات والتحقق من قسم "حول الهاتف" لمعرفة ما إذا كان هاتفك يعمل بنظام التشغيل المحظور من استخدام واتساب.

وتوصى واتساب باستخدام أنظمة التشغيل مدعومة أحدث للاستمرار في استخدام التطبيق، من بينها هاتف يعمل بنظام التشغيل أندرويد 4.1 وأحدث، أو جهاز آيفون يعمل بنظام iOS 12 والإصدارات الأحدث، نظام KaiOS 2.5.0 والإصدارات الأحدث، بما في ذلك JioPhone وJioPhone 2.

قائمة الهواتف القديمة المحظورة من استخدام واتساب مرة أخرى

iPhone 5

iPhone 5c

Archos 53 Platinum

Grand S Flex ZTE

Grand X Quad V987 ZTE

HTC Desire 500

Huawei Ascend D

Huawei Ascend D1

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend P1

Quad XL

Lenovo A820

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus 4X HD

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus F5

LG Optimus F6

LG Optimus F7

LG Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L4 II

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus L5

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus L7

LG Optimus L7 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus Nitro HD

Memo ZTE V956

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Xcover 2

Sony Xperia Arc S

Sony Xperia miro

Sony Xperia Neo L

Wiko Cink Five

Wiko Darknight ZT