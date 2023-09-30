الهند تعزز قدراتها العسكرية في مواجهة الصين وباكستان

قالت شبكة "بلومبرج" اأمريكية اليوم السبت، إن الهند تعيد تقييم ترسانتها العسكرية وتخطط لزيادة مخزونها من المدافع بعيدة المدى ذاتية الدفع. ⁧‫

وتخطط الهند لشراء أكثر من 400 مدفع هاون ذاتي الدفع، أو مدافع مدفعية بعيدة المدى،لتعزيز قوتها النارية على طول حدودها المتنازع عليها مع الصين وباكستان.

وأصدر الجيش الهندي طلب معلومات لـ 414 مدفع ذاتي الدفع، كل منها بمدى لا يقل عن 40 كيلومترا، ليتم تصنيعها من قبل شركات محلية في إطار مبادرة صنع في الهند.

ومن المتوقع أن تحسن المدافع ذاتية الدفع من تحرك ودقة المدفعية الهندية، التي تعتمد فيالغالب على المدافع المجرورة التي تكون عرضة لإطلاق النار من قبل العدو وصعبة النقل فيالتضاريس الجبلية.

مواجهة الصين وباكستان

ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين الهند وكلا من الصين وباكستان،واللذين كانا يحديثان قواتهما المدفعية في السنوات الأخيرة.

وتشهد الهند والصين حالة من الجمود على طول حدودهما منذ مايو 2020، في حين تشهدالهند وباكستان تبادلا متكررا لإطلاق القذائف عبر خط التحكم في كشمير.

وتسعى الهند إلى تحديث قدراتها العسكرية لمواكبة تلك التي يمتلكها خصومها، خاصةالصين، التي تمتلك ترسانة أكبر وأكثر تطورا.

كما أبرمت الهند عدة صفقات دفاعية مع الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وإسرائيل للحصولعلى طائرات مقاتلة ومروحيات وصواريخ وطائرات بدون طيار وأسلحة أخرى.