النائبة عفاف زهران توقع على نموذج تزكية للرئيس السيسي للترشح في الانتخابات

حررت النائبة عفاف زهران، عضو مجلس النواب، نموذج تزكية للرئيس عبد الفتاح السيسي، للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكدت النائبة عفاف زهران أنها تدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية ثالثة، لاستكمال بناء الدولة المصرية الحديثة، التي وضع أساسها بعد 30 يونيو، لتنطلق مسيرة التنمية في كل ربوع مصر، ولتكتب عهدا جديدا من الإنجازات.

وأضافت "زهران"، في تصريحات لها، أن الرئيس السيسي وما حققه من إنجازات، ستظل في سجلات التاريخ مدونة بأحرف من نور، وشاهدة على أكبر نهضة تنموية في تاريخ مصر الحديث.

يشار إلى ان ضمن اولى خطوات الترشح أن يزكى المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.