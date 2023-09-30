لن أرتاح حتى يحاكم ترامب.. تعليق أول مدان في قضية تزوير جورجيا

أقر سكوت هول، أحد المتهمين الثمانية عشر مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية التدخل في انتخابات جورجيا ، بالذنب في اتلانتا في خمس تهم بجنحة التآمر، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

ويعد هول هو أول شخص متهم مع ترامب يعترف بالذنب في القضية، التي تزعم وجود مؤامرة ابتزاز واسعة النطاق لإلغاء خسارة ترامب الانتخابية عام 2020 أمام الرئيس جو بايدن .

وفي جلسة استماع في المحكمة العليا لمقاطعة فولتون، أكد هول للقاضي سكوت مكافي أن اتفاق الإقرار بالذنب يتطلب منه الإدلاء بشهادته في الإجراءات المستقبلية في القضية، بما في ذلك محاكمة المتهمين معه، بما في ذلك ترامب.

ومع اعتراف هول البالغ من العمر 59 عاما بالذنب، وفق صفقة، فستكون عقوبته بعد دفع كفالة البقاء خمس سنوات تحت المراقبة، ودفع غرامة قدرها 5000 دولار، و 200 ساعة من خدمة المجتمع.

كما أمر مكافي هول بكتابة خطاب اعتذار إلى ولاية جورجيا عن جرائمه وعدم المشاركة في إدارة الانتخابات.

واتُهم هول في لائحة الاتهام الصادرة الشهر الماضي بالتلاعب عمدًا بآلات التصويت الإلكترونية في مقاطعة كوفي بجورجيا، والعمل مع العديد من المتهمين الآخرين، بما في ذلك المحامي المؤيد لترامب سيدني باول، في هذا الجرم.

وقد اتُهم في الأصل بسبع تهم جنائية.

لكن تم تخفيض التهم إلى خمس جنح تتعلق بالتآمر للتدخل المتعمد في أداء الانتخابات التي أقر بأنه مذنب فيها.

ولم يرد المتحدث باسم المدعي العام لمقاطعة فولتون، فاني ويليس، الذي يحاكم المتهمين في قضية ترامب، على الفور على طلب للتعليق على التماس هول.

وجاء الإقرار بالذنب في الوقت الذي نفى فيه قاضي المحكمة الفيدرالية في جورجيا الجهود التي بذلها العديد من المتهمين المشاركين في القضية، وهم جيفري كلارك وكاثي لاثام وديفيد شيفر وشون ستيل، لنقل قضاياهم من محكمة مقاطعة فولتون إلى المحكمة الفيدرالية.

يمكن أن تنعكس القضية على ترامب بجر قدميه مع هول وإمكانية الحكم عليه.

ومن المقرر أن يبدأ متهمون آخرون، محاكمتهم في 23 أكتوبر.

وقد طلب كلا المتهمين، وهما محامان، إجراء محاكمات سريعة لقضيتيهما.

ورفض القاضي سكوت مكافي يوم الجمعة طلبا من متهمين آخرين بإسقاط التهم الموجهة إليهم.