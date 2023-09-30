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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انطلاق فعاليات القافلة البيطرية المجانية لـ قرى حياة كريمة والأكثر احتياجا بكفرالشيخ

صدى البلد

بدأت وزارة الزراعة، تنفيذ قافلة بيطرية مجانية لمحافظة كفر الشيخ   لعلاج مواشي صغار المربين  والمزارعين بقري محافظة كفر الشيخ  في الفترة من ٣٠ سبتمبر الي ٥ اكتوبر 2023.

وفي هذا السياق قال الدكتور مصطفي فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل  البيطرية  العلاجية والارشادية لصغار المربين والفلاحين، إن القافلة تأتي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد  القصير  وبالتنسيق مع الدكتور  محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

 

وتقام القافلة بالتنسيق  بين معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية  ومديرية الطب البيطرى  في محافظة كفر الشيخ وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة  الحيوانية والممثلة في معهد صحة الحيوان ومعهد الانتاج الحيواني ومعهد الامصال واللقاحات البيطرية  بمركز البحوث الزراعية واضاف فاضل ان هذة القافلة  سوف تقوم بفحص وعلاج حيوانات الماشية لدي صغار المربين والفلاحين بقري محافظة كفر الشيخ.

وأكد فاضل ان هذه القافلة سوف تجوب عدة قري بمحافظة كفر الشيخ في إطار مبادرة حياة كريمة الرئاسية، وفقا للمواعيد التالية:

 السبت ٣٠ سبتمبر ادارة كفر  الشيخ مركز صندلا، الأحد ١ أكتوبر ادارة سيدي سالم مركز سيدي سالم، الاثنين ٢ أكتوبر إدارة الحامول مركز الزعفران، الثلاثاء ٣ أكتوبر مركز دسوق إدارة العجوزين، الأربعاء  ٤ أكتوبر  في مركز بيلا إدارة بيلا، ويوم الخميس ٥ أكتوبر مركز كفر الشيخ إدارة اسحاقة.

واضاف فاضل ان هذه القافلة سوف تقوم بفحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية لدي صغار الفلاحين ومربي الماشية.

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