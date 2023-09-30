السيسي: البلاد تنمو وتكبر بالعمل والشقى والتضحيات وليس بالكلام.. فيديو

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي الآن السبت 30 سبتمبر، مؤتمر "حكاية وطن" ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

وأكد الرئيس السيسي، خلال افتتاح أولى جلسات مؤتمر "حكاية وطن" أن البلاد تنمو وتكبر بالعمل والشقى والتضحيات والإخلاص والأمانة وليس بالكلام، موضحا أن مصر مرت بتحديات تهدد دول وسنحكي الحكاية من 2011.

يأتي المؤتمر في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.

مؤتمر "حكاية وطن"

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الموائد المستديرة والجلسات العامة التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.



