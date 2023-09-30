الرئيس السيسي: اليوم سنشهد حكاية مصر منذ 2011 حتى الآن

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحاضرين في جلسات مؤتمر “حكاية وطن “ بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة، وقال: ”اليوم نحكي حكاية مصر منذ 2011 حتى اليوم".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال جلسات مؤتمر "حكاية وطن" بالعاصمة الجديدة: “إننا نتحدث الآن من منظور الدولة ومدى التحديات التي مرت بها من مخاطر خلال السنوات الماضية لهدف التذكرة”.

وانطلق اليوم، السبت 30 سبتمبر، مؤتمر "حكاية وطن" ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة، فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الموائد المستديرة والجلسات العامة التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.