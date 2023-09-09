نشاط موسع للرئيس السيسي بقمة مجموعة العشرين G20.. تفاصيل

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة من الاجتماعات ونشاط موسع على هامش قمة مجموعة العشرين (G20) التي تعقد على مدار يومين في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر، ويحمل معه مجموعة من الملفات المهمة.

وتأتي مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة العشرين؛ تلبية لدعوة رئيس الوزراء الهندي، وفي ظل دور مصر المحوري في المنطقة.

أهم ملفات أجندة الرئيس السيسي خلال قمة العشرين

كشف المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أهم ملفات أجندة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة العشرين وأهم الملفات التي سينقاشها.



وقال فهمي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج نشرة تن والمذاع عبر قناة تن،:" أبرز ما يتضمنه جدول أعمال الرئيس السيسي خلال مشاركته في قمة العشرين في نيودلهي هو دعوته إلى معالجة انحرافات الهيكل المالي العالمي وتحسين حوكمة منظومة التمويل الدولية.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن مصر تشارك في هذه القمة بصفتها دولة وطنية، وأيضاً بصفتها رئيس النيباد، وبهذا الصدد يتحدث الرئيس السيسي بصوت يمثل الدول النامية وخاصة دول إفريقيا التي تواجه تحديات كبيرة، ومن المتوقع أن يُجري الرئيس السيسي العديد من اللقاءات الثنائية على هامش قمة العشرين.ttps://www.youtube.com/live/DXer-6UH1j8?si=8ldgckz3FmssfFPY