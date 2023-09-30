تبدأ غداً .. ننشر مواعيد وتفاصيل أقساط مصروفات المدارس

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مصروفات المدارس الحكومية 2024 ، مؤكدةً ان تفاصيلها كالتالي :

مرحلة رياض الأطفال والحلقة الابتدائية : 312.60 جنيها

الحلقة الإعدادية : 212.60 جنيها

الصف الأول الثانوي العام : 527.60 جنيها

من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام : 512.60 جنيها

الصف الأول بالتعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته 3 و 5 سنوات : 227.60 جنيها

باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته 3 و 5 سنوات / 212.60 جنيها

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تقسيط سداد مصروفات المدارس الحكومية 2024 على 3 أقساط يبدأ تسديدها من غد الاحد 1 اكتوبر 2023 تفاصيلها كالتالي :

رياض الأطفال والحلقة الابتدائية :

القسط الأول في أول أكتوبر : 136 جنيه

القسط الثاني اول يناير : 88.60 جنيه

القسط الثالث اول مارس : 88 جنيه

- الحلقة الإعدادية : 212.60 جنيها

القسط الاول اول اكتوبر : 101 جنيها

القسط الثاني اول يناير : 56 جنيها

القسط الثالث اول مارس : 55.60 جنيه

الصف الأول الثانوي العام : 527.60 جنيها

القسط الاول اول اكتوبر : 227 جنيها

القسط الثاني اول يناير : 150.60 جنيها

القسط الثالث اول مارس :150 جنيه

من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام : 512.60 جنيها

القسط الاول اول اكتوبر : 212 جنيها

القسط الثاني اول يناير : 150.60 جنيها

القسط الثالث اول مارس :150 جنيه

الصف الأول بالتعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته 3 و 5 سنوات : 227.60 جنيها

القسط الاول اول اكتوبر : 117 جنيها

القسط الثاني اول يناير : 55 جنيها

القسط الثالث اول مارس :150 جنيه

باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته 3 و 5 سنوات / 212.60 جنيها

القسط الأول اول أكتوبر : 102 جنيها

القسط الثاني اول يناير : 55.60 جنيها

القسط الثالث اول مارس :55 جنيه

جدير بالذكر أنه ، وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم ، يتم تسديد أقساط مصروفات المدارس من خلال منافذ التحصيل الالكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية بالرقم القومي للطالب

مواعيد سداد اقساط مصروفات المدارس