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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تبدأ غداً .. ننشر مواعيد وتفاصيل أقساط مصروفات المدارس

مواعيد سداد اقساط
مواعيد سداد اقساط مصروفات المدارس

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مصروفات المدارس الحكومية 2024 ، مؤكدةً ان تفاصيلها كالتالي :

  • مرحلة رياض الأطفال والحلقة الابتدائية : 312.60 جنيها
  • الحلقة الإعدادية : 212.60 جنيها
  • الصف الأول الثانوي العام : 527.60 جنيها
  • من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام : 512.60 جنيها
  • الصف الأول بالتعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته 3 و 5 سنوات : 227.60 جنيها
  • باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته 3 و 5 سنوات / 212.60 جنيها

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تقسيط سداد مصروفات المدارس الحكومية 2024 على 3 أقساط يبدأ تسديدها من غد الاحد 1 اكتوبر 2023 تفاصيلها كالتالي :

رياض الأطفال والحلقة الابتدائية :
القسط الأول في أول أكتوبر : 136 جنيه
القسط الثاني اول يناير : 88.60 جنيه
القسط الثالث اول مارس : 88 جنيه

- الحلقة الإعدادية : 212.60 جنيها
القسط الاول اول اكتوبر : 101 جنيها
القسط الثاني اول يناير : 56 جنيها
القسط الثالث اول مارس : 55.60 جنيه

الصف الأول الثانوي العام : 527.60 جنيها

القسط الاول اول اكتوبر : 227 جنيها
القسط الثاني اول يناير : 150.60 جنيها
القسط الثالث اول مارس :150 جنيه

 من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام : 512.60 جنيها
القسط الاول اول اكتوبر : 212 جنيها
القسط الثاني اول يناير : 150.60 جنيها
القسط الثالث اول مارس :150 جنيه

الصف الأول بالتعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته 3 و 5 سنوات : 227.60 جنيها
القسط الاول اول اكتوبر : 117 جنيها
القسط الثاني اول يناير : 55 جنيها
القسط الثالث اول مارس :150 جنيه

 باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته 3 و 5 سنوات / 212.60 جنيها
القسط الأول اول أكتوبر : 102 جنيها
القسط الثاني اول يناير : 55.60 جنيها
القسط الثالث اول مارس :55 جنيه

جدير بالذكر أنه ، وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم ، يتم تسديد أقساط مصروفات المدارس من خلال منافذ التحصيل الالكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية بالرقم القومي للطالب 

مواعيد سداد اقساط مصروفات المدارس
مواعيد سداد اقساط مصروفات المدارس
مواعيد سداد اقساط مصروفات المدارس
مواعيد سداد اقساط مصروفات المدارس
مصروفات المدارس الحكومية التعليم المدارس

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