تبدأ غداً .. ننشر مواعيد وتفاصيل أقساط مصروفات المدارس

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مصروفات المدارس الحكومية 2024 ، مؤكدةً ان تفاصيلها كالتالي :
- مرحلة رياض الأطفال والحلقة الابتدائية : 312.60 جنيها
- الحلقة الإعدادية : 212.60 جنيها
- الصف الأول الثانوي العام : 527.60 جنيها
- من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام : 512.60 جنيها
- الصف الأول بالتعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته 3 و 5 سنوات : 227.60 جنيها
- باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته 3 و 5 سنوات / 212.60 جنيها
وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تقسيط سداد مصروفات المدارس الحكومية 2024 على 3 أقساط يبدأ تسديدها من غد الاحد 1 اكتوبر 2023 تفاصيلها كالتالي :
رياض الأطفال والحلقة الابتدائية :
القسط الأول في أول أكتوبر : 136 جنيه
القسط الثاني اول يناير : 88.60 جنيه
القسط الثالث اول مارس : 88 جنيه
- الحلقة الإعدادية : 212.60 جنيها
القسط الاول اول اكتوبر : 101 جنيها
القسط الثاني اول يناير : 56 جنيها
القسط الثالث اول مارس : 55.60 جنيه
الصف الأول الثانوي العام : 527.60 جنيها
القسط الاول اول اكتوبر : 227 جنيها
القسط الثاني اول يناير : 150.60 جنيها
القسط الثالث اول مارس :150 جنيه
من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام : 512.60 جنيها
القسط الاول اول اكتوبر : 212 جنيها
القسط الثاني اول يناير : 150.60 جنيها
القسط الثالث اول مارس :150 جنيه
الصف الأول بالتعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته 3 و 5 سنوات : 227.60 جنيها
القسط الاول اول اكتوبر : 117 جنيها
القسط الثاني اول يناير : 55 جنيها
القسط الثالث اول مارس :150 جنيه
باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته 3 و 5 سنوات / 212.60 جنيها
القسط الأول اول أكتوبر : 102 جنيها
القسط الثاني اول يناير : 55.60 جنيها
القسط الثالث اول مارس :55 جنيه
جدير بالذكر أنه ، وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم ، يتم تسديد أقساط مصروفات المدارس من خلال منافذ التحصيل الالكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية بالرقم القومي للطالب