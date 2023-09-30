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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة يعلن مواعيد امتحان تحديد مستوى اللغة الصينية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

يعقد معهد كونفوشيوس جامعة القاهرة يوم السبت الموافق ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ امتحان تحديد مستوى اللغة الصينية  HSK ( المستويات ١،٢،٣،٤،٥،٦)، وHSKK ( المستويات المبتدئ والمتوسط والمتقدم) حضوريًا في المعهد، ويتم التسجيل للامتحان على الانترنت وتسديد الرسوم في المعهد .

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وتشمل إجراءات التقديم للامتحان على الخطوات التالية:
أولًا: التسجيل على الإنترنت:
قم بالتسجيل لعقد الامتحان عبر موقع خدمات امتحانات اللغة الصينية ( http://www.chinesetest.cn  )
 

مراحل التسجيل: 

تسجيل المستخدم  

اختيار مكان الامتحان  

ملئ المعلومات

تحميل الصور

تأكيد المعلومات 

تم التسجيل المبدئي بنجاح.

وأكد المعهد أنه يجب كتابة الاسم من ثلاثة اسماء على الأقل مثل (Magdy Mohamed Ahmed).

وأشار إلى أنه إذا كان الممتحن يرغب في الحصول على منح دراسية في المستقبل، فأن ذلك يتطلب التأكد من أن الاسم الموجود في جواز السفر يتوافق مع الاسم الموجود في بيان درجات امتحانات HSK وHSKK، كما يجب تعبئة الرقم القومي أو رقم جواز السفر بشكلٍ كامل (………ID)، (……….A).

وأكد على ضرورة استخدام صورة شخصية رسمية حديثة (خلفية ذات لون واحد)، ويحظر استخدام الصور الفوتوغرافية في الأماكن العامة، ويكون التنسيق JPG، وأقل من 100 كيلوبايت، ويفضل أن تكون خلفية بيضاء، على سبيل المثال: رفع الصورة (JPG, ٥٠ كيلوبايت).

وأشار إلى أن تاريخ التسجيل على الإنترنت: من ٢٠٢٣/٩/٢٧ حتى ٢٠٢٣/١٠/٢١.

ثانيًا: تأكيد البيانات ودفع الرسوم في المعهد:
 تسليم الأوراق المطلوبة: صورة من جواز السفر (مطابقة لصورة جواز السفر التي تم رفعها على الموقع) أو الرقم القومي، ورسوم الامتحان.
- الوقت: السبت الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢١، من الساعة ١٠:٠٠ صباحًا حتى الساعة ٢:٠٠ بعد الظهر.

- المكان: معهد كونفوشيوس النموذجي بجامعة القاهرة.
رسوم الامتحان HSK:
المستوى الأول ٢٠٠ جنيهًا
المستوى الثاني ٢٥٠ جنيهًا
المستوى الثالث ٣٠٠ جنيهًا
المستوى الرابع ٣٥٠ جنيهًا 
المستوى الخامس ٤٠٠ جنيهًا
المستوى السادس ٤٥٠ جنيهًا
رسوم امتحان HSKK:
المستوى  المبتدء ١٥٠ جنيهًا
المستوى المتوسط ٢٣٠ جنيهًا
المستوى المتقدم ٣٠٠ جنيهًا
٤- موعد استلام تصريح دخول الامتحان 
في الفترة من ١٠-١٧ نوفمبر ٢٠٢٣.

ثالثًا: موعد الامتحان:
يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/١١/١٨ (يتم إعلان الموعد المحدد لكل امتحان على تصريح دخول الامتحان).

رابعًا: موعد إعلان نتيجة الامتحان ٢٠٢٣/١٢/١٨.

خامسًا: ملاحظات هامة: 
- يرجى التأكد من إكمال التسجيل عبر الإنترنت وإتمام الدفع في غضون الوقت المحدد في إشعار الاختبار، وبعد إغلاق نظام التسجيل على الموقع ، لن يسمح بالتسجيل.

- في حالة وجود أي تضارب في المعلومات، يرجى الاتصال بالمدرس المسؤول عن الامتحان لإجراء التصحيحات في الوقت المناسب، وإذا كان هناك أي خطأ في المعلومات الشخصية بعد التسجيل، فستكون مسؤولية الطالب.

- بعد إتمام الدفع ، يرجى الاتصال بالمدرس المسؤول عن الامتحان لمتابعة إرشادات الامتحان.

- بعد إتمام عملية التسجيل بنجاح، يرجى التأكد من تنزيل تصريح القبول من الموقع قبل ١٠ أيام من تاريخ الامتحان، ومن لن يقوم بتنزيل تصريح القبول في الوقت المحدد، سيفوته الامتحان وسيتحمل العواقب.

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