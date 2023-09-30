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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال يضرب موغلا التركية.. وتحذير قوي لـ إسطنبول و16 مدينة أخرى

زلزال
زلزال

أفادت وسائل الإعلام التركية اليوم، السبت، بوقوع زلزال بقوة 4.1 درجة في منطقة بودروم في مدينة موغلا التركية.

ووفقا ل "تركيا الآن"، قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية٬ إن الزلزال حدث في الساعة 12:38 بتوقيت تركيا وبلغ عمقه 6.28 كيلومتر.

وفي اسطنبول، أطلقت الأرصاد الجوية التركية تحذيرًا باللون الأصفر للمدينة و16 مدينة أخرى في تركيا، حيث من المتوقع حدوث عواصف وأمطار غزيرة.

ووفقًا لأحدث التقييمات، فإن الأجزاء الشمالية والداخلية والغربية من البلاد ستكون غائمة تمامًا ومن المتوقع أن ينخفض درجة حرارة الهواء بمقدار 3 إلى 5 درجات مئوية مع هطول الأمطار في الأجزاء الغربية.


وقد حذرت الأرصاد الجوية كل من مدينة إسطنبول، وأضنة، وباليكسير، وبولو، وبورصة، وجناق قلعة، وهاتاي، وكاستامونو، وكوجالي، وسكاريا، وتكيرداغ، وزونجولداك، وبارتين، ويالوفا، وكارابوك، وعثمانية، ودوزجي.


وأفاد مكتب محافظ إسطنبول أنه من المتوقع أن يكون هطول الأمطار قويًا للغاية في إسطنبول وكوجالي وساكاريا ويالوفا وشرق تكيرداغ، بدءا من صباح اليوم.


وأوضح مكتب المحافظ في بيانه أنه يجب اتخاذ الحيطة والحذر من الفيضانات المحتملة نتيجة لهطول الأمطار الغزيرة.

يجدر بالسكان والمقيمين في هذه المدن أن يستعدوا لتأثيرات العاصفة والأمطار الغزيرة، وأن يتبعوا توجيهات السلطات المحلية والأرصاد الجوية.

ينصح بتجنب التنقل  غير الضروري والبقاء في أماكن آمنة حين تحذر السلطات من خطر الفيضانات.

إدارة الكوارث والطوارئ إدارة الكوارث والطوارئ التركية الأرصاد الجوية التركية الطوارئ التركية هطول الأمطار خطر الفيضانات مدينة إسطنبول

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