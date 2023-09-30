برلمانية: مؤتمر حكاية وطن كشف إنجازات مصر على أرض الواقع بالأرقام

ثمنت النائبة أسماء الجمال عضو مجلس النواب، مؤتمر حكاية وطن المنعقد اليوم ولمده ثلاثة أيام بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدة أن هذه المؤتمر كشف بداية انطلاقه الإنجازات التي تمت في مصر على أرض الواقع بالأرقام واحصائيات رسمية.

وأشار "الجمال" ، إلى أن مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والانجاز يوضح للجميع حجم الإنجازات التي شهدتها مصر في كل المجالات وفي جميع المحافظات، والانتقال إلى الجمهورية الجديدة، مؤكدة أن الإحصائيات والأرقام تظهر حجم الأعمال وجدية العمل لتنفيذ رؤية مصر 2030.

وقالت إن الدولة المصرية شهدت خلال السنوات الأخيرة حجم مشروعات لم تشهدها على مدار عصور، والعمل يسير وفقا لرؤية ومنهجية، والحديث عن المشروعات بلغة الأرقام وهناك من يتفاجئ بافتتاح مشروعات قومية، فضلا عن تحسن ملحوظ في ملف الرعاية والحماية الاجتماعية والاقتصاد والاستثمار مما يعنى أن هناك رؤية يتم تنفيذها تباعا بخطوات ثابتة".