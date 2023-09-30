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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغرفة التجارية بالفيوم: معارض جديدة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنيين

المحاسب مجدى طه جاب
المحاسب مجدى طه جاب الله رئيس الغرفة التجارية أثناء الاجتماع

عقد  المحاسب  مجدى  طه جاب الله رئيس مجلس أدارة الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم ،  اجتماعا مع كبار تجار المواد والسلع الغذائية بالمحافظة وذلك بمقر الغرفة التجارية بالفيوم ، تنفيذا لتوجيهات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم ،  بالتوسع في معارض السلع الغذائية المخفضة بانحاء المحافظة وذلك في اطار المجهودات لضبط الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية، والسيطرة على الأسعار ، بشأن التوسع  فى اقامة معارض للسلع الغذائية بأسسعار مخفضة لبيعها للمواطنيين 

 

وتم الاتفاق على قيام الغرفة التجارية بالفيوم ، بالتعاون والتنسيق مع كبار تجار المحافظة ، بأقامة عددا من منافذ البيع  ، وبيانها كالتالى ، منفذ بيع بمنطقة الحادقة ، ومنفذ بيع بمنطقة البارودية ومنفذ بيع بمنطقة المبيضة منفذ لبيع السلع الغذائية المخفضة بمركز طامية .


وقال المحاسب مجدى طه جاب الله رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية لمحافظة الفيوم ، إن   الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم  محافظ الفيوم ،  أصدر توجيهات بتحويل منافذ بيع اهلا بالمدارس  عقب الانتهاء من فترة اقامتها الى معرض ومنافذ بيع للسلع الغذائية المخفضة   ،  بمدينة الفيوم و مركز ابشواي و مركز سنورس ، وجارى تنفيذ ذلك .

 

محافظ الفيوم يشدد على ضرورة توحيد الصف والعمل بروح الفريق

 

 

محافظ الفيوم يوجه بالتوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

 

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