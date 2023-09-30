الغرفة التجارية بالفيوم: معارض جديدة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنيين

عقد المحاسب مجدى طه جاب الله رئيس مجلس أدارة الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم ، اجتماعا مع كبار تجار المواد والسلع الغذائية بالمحافظة وذلك بمقر الغرفة التجارية بالفيوم ، تنفيذا لتوجيهات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم ، بالتوسع في معارض السلع الغذائية المخفضة بانحاء المحافظة وذلك في اطار المجهودات لضبط الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية، والسيطرة على الأسعار ، بشأن التوسع فى اقامة معارض للسلع الغذائية بأسسعار مخفضة لبيعها للمواطنيين

وتم الاتفاق على قيام الغرفة التجارية بالفيوم ، بالتعاون والتنسيق مع كبار تجار المحافظة ، بأقامة عددا من منافذ البيع ، وبيانها كالتالى ، منفذ بيع بمنطقة الحادقة ، ومنفذ بيع بمنطقة البارودية ومنفذ بيع بمنطقة المبيضة منفذ لبيع السلع الغذائية المخفضة بمركز طامية .



وقال المحاسب مجدى طه جاب الله رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية لمحافظة الفيوم ، إن الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم محافظ الفيوم ، أصدر توجيهات بتحويل منافذ بيع اهلا بالمدارس عقب الانتهاء من فترة اقامتها الى معرض ومنافذ بيع للسلع الغذائية المخفضة ، بمدينة الفيوم و مركز ابشواي و مركز سنورس ، وجارى تنفيذ ذلك .