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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد قرار الإيقاف.. موقف كهربا من المشاركة مع الأهلي أمام أمام إنبي

كهربا
كهربا

كشف أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عن موقف محمود كهربا لاعب الأهلي من التواجد في مباراة إنبي المقبلة قبل نهائي كأس مصر للموسم الماضي خاصة في ظل ايقاف كهربا محليا 6 مباريات. 

وكتب احمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "كهربا يشارك بشكل طبيعي مع الأهلي أمام إنبي الأربعاء في كأس مصر .. قرار الإيقاف يطبق على مباريات الدوري وكأس الرابطة فقط"

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة انبي يوم الأربعاء القادم في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي. 

وتقام المباراة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت. 

 نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل في تحقيق الفوز على فريق سان جورج الاثيوبي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب القاهرة الدولي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

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