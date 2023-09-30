موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على سان جورج الإثيوبي

حقق النادي الأهلي فوزا كبيرا على حساب نظيره سانت جورج بطل إثيوبيا بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين امس الجمعة في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب ماهر همام عبر حسابه علي فيسبوك " المباراه القادمه للأهلي ستكون أمام إنبي في نصف نهائي كأس مصر 2023 يوم الأربعاء المقبل الساعه 7 م".

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة نصف نهائي كأس مصر أمام إنبي، فيما يتواجه الزمالك ضد بيراميدز في نصف النهائي الآخر.

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد إنبي بنصف نهائي كأس مصر في تمام السابعة مساء الأربعاء المقبل بتوقيت القاهرة.