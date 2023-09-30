قائمة حسين لبيب تصدر بيانا بعد تعرض مناصتها على السوشيال ميديا للهجوم

أصدرت قائمة حسين لبيب المرشحة فى انتخابات نادى الزمالك المقرر لها يوم 20 أكتوبر المقبل بيانًا تكشف خلاله تعرض منصاتها على السوشيال ميديا للهجوم بهدف غلق تلك الحسابات.

وأكدت القائمة الموحدة فى انتخابات الزمالك فى بيانها أن هناك هجوم على منصاتها على السوشيال بداعى استخدام شعار نادى الزمالك فى بيانات القائمة وجاء البيان كالتالى:

تتعرض صفحاتنا الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة لوابل من البلاغات بهدف فرض قيود على النشر وإغلاق الصفحات بشكل نهائي.

وتعرب الحملة عن صدمتها مما يحدث إذ إن هذه البلاغات تأتي بسبب استخدامنا شعار نادي الزمالك في بيانات القائمة الموحدة وأخبارها إذ إن شعار نادي الزمالك العريق الذي ننتمي إليه جميعًا ولنا الفخر ليس حكرًا على أحد ولا يملكه أي شخص أو جهة ولا يحق لأي أحد أن يطالب بحقوق الملكية الفكرية لاستخدام هذا الشعار.

وتبدي الحملة الرسمية للقائمة الموحدة دهشتها وتتساءل أي شعار إذن يجب أن تنشره حملة قائمة مرشحة في انتخابات نادي الزمالك لو لم يكن لنا حق استخدام شعار النادي ولا نعلم فقد يكون الصدى الواسع والانتشار الكبير الذي حققته القائمة الموحدة خلال مدة قصيرة، ليس فقط بين أعضاء الجمعية العمومية للنادي بل بين كل جماهير الزمالك التي أبدت تأييدها ودعمها للقائمة الموحدة، قد أصاب البعض بالقلق وبدأ يبحث عن أساليب ضعيفة للتصدي للقائمة الموحدة وتحجيم انتشارها.

ونؤكد أننا مستمرون في استخدام شعار نادينا ونشره وأننا نعمل وفقًا للقانون ولم ولن نحيد عن هذا النهج أبدًا.