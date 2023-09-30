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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسباب غير متوقعة وراء التنميل في اليدين

التنميل
التنميل

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة التنميل في اليدين ولكن إذا تكرر هذا الأمر فيجب البحث عن الأسباب وعلاجها لأنه  في بعض الاحيان يرتبط بامراض خطيرة.


ووفقا لما جاء في موقع كليفلاند كلينك نعرض لكم أهم  الأسباب المؤدية للمعاناة من التنميل في اليدين.

 الأسباب الأكثر شيوعاً ل التنميل في اليدين
يمكن أن يكون التنميل في يديك أحد أعراض العديد من الأسباب، والتي تتراوح من الحالات الخفيفة والمؤقتة إلى الحالات الطبية الخطيرة.

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 السبب الأكثر شيوعًا هو تلف أو ضغط الأعصاب في يدك و ربما كنت تنام لفترة طويلة في وضعية واحدة، أو تتكئ على مرفقيك لفترة طويلة و ربما يكون لديك كتلة أو نتوء يضغط على أعصابك.

تشمل أسباب التنميل و مشاكل الأعصاب ما يلي:

تلف الأعصاب في يديك أو ذراعيك أو رقبتك.
انزلاق غضروفي يضغط على أعصابك الشوكية.
ضغط العصب الناتج عن الأورام أو العدوى أو تضخم الأوعية الدموية.
متلازمة النفق الرسغي ، وهي حالة شائعة تؤثر على الأعصاب الموجودة في معصمك ويحدث هذا غالبًا عندما يستخدم الأشخاص أيديهم ومعصميهم في حركات متكررة في العمل.
ضغط العصب الزندي نتيجة الانحناء أو الاتكاء على مرفقيك لفترة طويلة.


يمكن أن تشعر ب التنميل في  يديك بسبب أمراض أخرى، بما في ذلك:

القوباء المنطقية .
عدوى الهربس .
ضعف الدورة الدموية بسبب مرض السكري .
السكتة الدماغية .
الصداع النصفي .
قصور الغدة الدرقية .
متلازمة رينود .
التهاب الأوعية الدموية .
مرض لايم .
التصلب المتعدد (MS) .
قد تشمل الأسباب الأخرى ما يلي:

لدغات الحيوانات أو الحشرات.
أدوية معينة.
نقص فيتامين ب12 .
مستويات غير طبيعية من الكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم.
الإفراط في استخدام الكحول .

التنميل الأوعية الدموية نقص فيتامين ب12 نقص فيتامين ب مشاكل الاعصاب متلازمة النفق الرسغي

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