رانيا المشاط: كان هناك تدخل سريع للتعامل مع تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية.. فيديو

قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إنه كان هناك تدخل سريع للتعامل مع تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية مع الشركاء الدوليين.



وأضافت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، خلال جلسات مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس السيسي،: "تم زيادة السعات التخزينية للصوامع من 1.2 مليون طن إلى 3.5 مليون طن، وتقليل الفجوة بين الانتاج المحلي من القمح والكميات المستوردة".

وأشارت: "تم فتح أسواق جديدة لتوفير القمح كاستجابة للأزمة الروسية الأوكرانية، وتمويل واردات القمح بما يعادل شهرا واحدا من الإمدادات لصالح نحو 70 مليون مواطن مصري من محدودي الدخل".