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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مواجهة أرتا سولار | محمود علاء يوجه رسالة للاعبي الزمالك

محمود علاء
محمود علاء

حرص محمود علاء، لاعب نادي الزمالك علي دعم زملائه في الفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام أرتا سولار بطل جيبوتي في إياب دور الـ ٣٢ ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ونشر محمود علاء عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وكتب عليهم "بالتوفيق يا رجالة" ومعها شعار القوس والسهم الذي يرمز للقلعة البيضاء"


يدخل نادي الزمالك، مواجهة نارية أمام أرتا سولار الجيبوتى فى السابعة مساء اليوم السبت على إستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات  إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بثلاثة أهداف على بطل جيبوتى لضمان التأهل لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية خاصة بعد خسارة لقاء الذهاب الذى أقيم فى تنزانيا بثنائية نظيفة.

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