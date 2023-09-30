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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور يعلن عن مفاجأة في قائمة الزمالك لمباراة أرتا سولار

خالد الغندور
خالد الغندور

أعلن الاعلامي خالد الغندور عن عودة احمد فتوح لقائمة نادي الزمالك قبل المواجهة المرتقبة أمام أرتا سولار بطل جيبوتي في إياب دور الـ ٣٢ ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" عاجـــــــــــل :تشكيل الزمالك أمام ارتا سولار الجيبوتي : محمد عواد، احمد فتوح، مصطفي الزناري، المثلوثي، نبيل دونجا، عمر جابر ، احمد سيد زيزو، شيكابالا، مصطفي شلبي، سيف الدين الجزيري، ناصر منسي"


يدخل نادي الزمالك، مواجهة نارية أمام أرتا سولار الجيبوتى فى السابعة مساء اليوم السبت على إستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات  إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بثلاثة أهداف على بطل جيبوتى لضمان التأهل لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية خاصة بعد خسارة لقاء الذهاب الذى أقيم فى تنزانيا بثنائية نظيفة

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