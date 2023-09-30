ردًا على صفقة إمام عاشور | الزمالك يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

كشف أحمد حسن نجم الكرة المصرية، عن مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص رغبة نادي الزمالك في التعاقد مع محمد شريف، مهاجم الأهلي السابق ونادي الخليج السعودي الحالي، في الميركاتو الشتوي المقبل.



وكتب أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق عبر حسابه علي فيسبوك، "خاص.. الزمالك يتواصل مع وكيل محمد شريف بشكل رسمي للتعرف على الطلبات المادية وعودة اللاعب لمصر في يناير".



وكان محمد شريف قد رحل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلى نادي الخليج السعودي في صفقة انتقال نهائي، وذلك لمدة موسمين قابلة للتمديد لموسم جديد.

