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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حكم الجنايات في عاطل زور المستندات والأوراق الحكومية في الزيتون

محاكمة
محاكمة

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات على عاطل، تخصص نشاطه الإجرامي فى تزوير المستندات الرسمية في الزيتون.


وردت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة بقيام عاطل له معلومات جنائية، بتخصيص نشاطه فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الأختام، المنسوب صدورها إلى الجهات الحكومية، وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم ضبطه عقب تقنين الإجراءات حال تواجده بدائرة قسم شرطة الزيتون، حيث ضبط بحوزته عدد من الشهادات والمستندات خالية البيانات منسوب صدورها لعدة جهات حكومية، إضافة إلى أنها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية ومعدة للتزوير وعدد من فرخ كربون تستخدم فى تقليد وتزوير الأختام.


اعترف بمواجهته بقيامه باصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للجهات الحكومية، بإستخدام فرخى الكربون المضبوطة بحوزته، بقصد ترويجه على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأحالته النيابة العامة لمحكمة الجنايات أصدرت حكمها المتقدم.

القاهرة السجن المشدد تزوير المستندات الأموال العامة امن القاهرة تزوير تقليد الأختام

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