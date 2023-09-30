عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

30 ألف جنيه .. تمويل مقدم لهذه الفئة | تفاصيل

تمويل
تمويل

تسعي الحكومة إلي تقديم كافة سبل الدعم للمواطنين من خلال المبادرات والتسهيلات المقدمة لهم والتي من بينها قروض بنك ناصر الاجتماعى حيث يمكن للسيدات الحصول على قرض ميسر .


قرض يصل إلى 30 ألف جنيه


ويتبح بنك ناصر الاجتماعي للسيدات فقط الحصول علي قرض قيمته تصل إلي 30 ألف جنيها من أجل إقامة المشروع الخاص بها .

txt

تمويل تاريخي لأفريقيا.. دعم جديد من بنك التنمية لهذه المشروعات بدول القارة

txt

لأصحاب المعاشات.. احصل على تمويل شراء سيارة من بنك ناصر الاجتماعي


وتقدم وزارة التضامن الاجتماعى قرض مستورة، الذي يهدف إلى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حيث تم إنشاؤه بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، بهدف مساعدة وتمويل المرأة المصرية القادرة على العمل، لإنشاء مشروعات متناهية الصغر، بحيث تتنوع المشروعات ما بين إنتاج حيوانى وتجارى وخدمى وصناعى ومشروعات أخرى منزلية، ويتم التقديم من خلال بنك ناصر الاجتماعى، إذ تتراوح قيمة القرض ما بين 4 آلاف إلى 30 ألف جنيه.

شروط الحصول على قرض مستورة


هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الراغبين الحصول على قرض مستورة تشمل مايلي :- 


-يشترط أن تكون الراغبة في الحصول على التمويل مصرية الجنسية.

- كما تتضمن الشروط لا يقل سن المتقدمة عن 21 سنة ولا يتجاوز 60 سنة بعد المنح.

- وأيضا تشمل الشروط الواجب توافرها تقديم عروض أسعار بمستلزمات المشروع.

- كما تشمل الشروط الواجب توافرها السمعة الحسنة، بحيث يتم التأكد من ذلك عن طريق الاستعلام الميدانى.

الأوراق المطلوبة للحصول على التمويل

- يلزم من أجل الحصول على تمويل مستورة صورة من بطاقة الرقم القومى، بشرط أن تكون سارية.

- كما يلزم تقديم الرقم التأمينى للمقترض.

- وتتضمن الأوراق المطلوبة تقديم طلب الحصول على القرض «نموذج 1».

- تقديم بحث اجتماعى بمعرفة لجنة الزكاة أو الشؤون الاجتماعية «نموذج 2».

- تشمل المستندات المطلوبة بيان معاش، إن وجد.

- يلزم تقديم إيصال مرافق حديث.

- يشترط على أن تكون جميع المستندات موقعة ومختومة بخاتم اللجنة بما يفيد صحة المستندات.

الفئات المستحقة للتمويل

وتتضمن الفئات التي يمكنها الحصول علي تمويل مستورة المرأة المصرية التي يتراوح عمرها بين 21 إلى 60 عامًا، منوها على أن مدة التمويل 24 شهرًا.

txt

المرتب أو المعاش.. إجراءات الحصول على قرض بنك ناصر

txt

لهؤلاء بدون فوائد .. بنك ناصر يقدم قرض الزواج بتسهيلات كبيرة

قيمة قرض مستورة 


وتتراوح قيمة قرض مستورة ما بين 4 آلاف إلى 30 ألف جنيه، وأن تكون المواطنة مصرية الجنسية، والسن لا تقل عن 21 سنة ولا تتجاوز 60 سنة عند المنح وتصل مدة قرض مستورة الذى يقدمه بنك ناصر الاجتماعي إلى 24 شهرا، كما أن قرض مستورة بدون عائد بمصاريف إدارية 7% تدفع مقدما و3.5% سنويا.

قرض قرض بنك ناصر بنك ناصر قرض مستورة وزارة التضامن الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن الفنان سامي العدل

السبب الحقيقي لوفاة نجل سامي العدل.. مرض شائع يستهين به الجميع

أهدر البنزين .. قرار عاجل ضد مسئول كبير بشركة بترول استولى على مليوني جنيه

ابن اخته خلص عليه.. جريمة مروعة غرب الجيزة والسبب صادم

لا تخافوا ولكن احذروا| العاصفة إلياس تصل مصر خلال ساعات.. وهذا موقف الدراسة من التأجيل

مفاجأة.. براءة سيدة فاقوس المتهمة بإنهاء حياة صغيرها وطهيه وتناول لحمه.. فيديو

وفاة الفنان محمد فريد بعد صراع مع المرض

بعد 8 سنوات على رحيل الأب .. وفاة ابن سامي العدل

موضوعات متعلقة

اليوم.. بدء صرف معاش تكافل وكرامة من ماكينات atm بنك ناصر

على 90 شهرا.. اشترِ سيارة بقرض من بنك ناصر

ترشيحاتنا

نابولي يكتسح ليتشي برباعية في الدوري الإيطالي

محمود علاء يوجه رسالة بعد استبعاده من مواجهة أرتا سولار

لامس مناطق حساسة.. فعل فاضح لعاطل بعد صلاة الجمعة في الجيزة.. تفاصيل

بمشاركة مرموش.. فرانكفورت يخسر بثنائية من فولفسبورج في الدوري الألماني

خطة ناجحة وعبقرية في التنفيذ|مؤسسات تعليمية أضافها السيسي لمصر خلال 10 سنوات

30 ألف جنيه .. تمويل مقدم لهذه الفئة | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خس جامد.. كيف تحمى نفسك من المرض المتسبب في وفاة محمد فريد

أهمها الأسماك .. أطعمة تحميك من الإصابة بنزلات البرد

في شهر التوعية بسرطان الغدة الدرقية.. هذه أبرز الأسباب والأعراض

سبب وفاة محمد فريد وتغير شكله

فيديو

الشرطة فى كل الشوارع.. استعدادات الداخلية لتأمين طلاب المدارس والجامعات.. فيديو

عاشت 3 أيام في القبر.. سيدة تروي تفاصيل دفنها حيّة لسبب غريب|فيديوجراف

مفاجأة في سعر السكر عقب قرار الحكومة بعد وصوله 40 جنيها

هل غدا الأحد إجازة ؟.. وعطلة في أول أسبوع دراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ