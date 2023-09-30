30 ألف جنيه .. تمويل مقدم لهذه الفئة | تفاصيل

تسعي الحكومة إلي تقديم كافة سبل الدعم للمواطنين من خلال المبادرات والتسهيلات المقدمة لهم والتي من بينها قروض بنك ناصر الاجتماعى حيث يمكن للسيدات الحصول على قرض ميسر .



قرض يصل إلى 30 ألف جنيه



ويتبح بنك ناصر الاجتماعي للسيدات فقط الحصول علي قرض قيمته تصل إلي 30 ألف جنيها من أجل إقامة المشروع الخاص بها .



وتقدم وزارة التضامن الاجتماعى قرض مستورة، الذي يهدف إلى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حيث تم إنشاؤه بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، بهدف مساعدة وتمويل المرأة المصرية القادرة على العمل، لإنشاء مشروعات متناهية الصغر، بحيث تتنوع المشروعات ما بين إنتاج حيوانى وتجارى وخدمى وصناعى ومشروعات أخرى منزلية، ويتم التقديم من خلال بنك ناصر الاجتماعى، إذ تتراوح قيمة القرض ما بين 4 آلاف إلى 30 ألف جنيه.

شروط الحصول على قرض مستورة



هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الراغبين الحصول على قرض مستورة تشمل مايلي :-



-يشترط أن تكون الراغبة في الحصول على التمويل مصرية الجنسية.

- كما تتضمن الشروط لا يقل سن المتقدمة عن 21 سنة ولا يتجاوز 60 سنة بعد المنح.

- وأيضا تشمل الشروط الواجب توافرها تقديم عروض أسعار بمستلزمات المشروع.

- كما تشمل الشروط الواجب توافرها السمعة الحسنة، بحيث يتم التأكد من ذلك عن طريق الاستعلام الميدانى.

الأوراق المطلوبة للحصول على التمويل

- يلزم من أجل الحصول على تمويل مستورة صورة من بطاقة الرقم القومى، بشرط أن تكون سارية.

- كما يلزم تقديم الرقم التأمينى للمقترض.

- وتتضمن الأوراق المطلوبة تقديم طلب الحصول على القرض «نموذج 1».

- تقديم بحث اجتماعى بمعرفة لجنة الزكاة أو الشؤون الاجتماعية «نموذج 2».

- تشمل المستندات المطلوبة بيان معاش، إن وجد.

- يلزم تقديم إيصال مرافق حديث.

- يشترط على أن تكون جميع المستندات موقعة ومختومة بخاتم اللجنة بما يفيد صحة المستندات.

الفئات المستحقة للتمويل

وتتضمن الفئات التي يمكنها الحصول علي تمويل مستورة المرأة المصرية التي يتراوح عمرها بين 21 إلى 60 عامًا، منوها على أن مدة التمويل 24 شهرًا.

قيمة قرض مستورة



وتتراوح قيمة قرض مستورة ما بين 4 آلاف إلى 30 ألف جنيه، وأن تكون المواطنة مصرية الجنسية، والسن لا تقل عن 21 سنة ولا تتجاوز 60 سنة عند المنح وتصل مدة قرض مستورة الذى يقدمه بنك ناصر الاجتماعي إلى 24 شهرا، كما أن قرض مستورة بدون عائد بمصاريف إدارية 7% تدفع مقدما و3.5% سنويا.