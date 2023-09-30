إغلاق الحكومة الأمريكية .. الجمهوريون يرفضون مشروع قانون التمويل الخاص بهم

رفض الجمهوريون المتشددون في مجلس النواب الأمريكي يوم الجمعة مشروع قانون اقترحه زعيمهم لتمويل الحكومة مؤقتا، مما يجعل من المؤكد أن الوكالات الفيدرالية تغلق أبوابها جزئيا ابتداء من يوم الأحد.

في تصويت بأغلبية 232 صوتًا مقابل 198، رفض مجلس النواب الإجراء الذي من شأنه تمديد التمويل الحكومي لمدة 30 يومًا وتجنب الإغلاق. وكان من شأن مشروع القانون هذا أن يخفض الإنفاق ويقيد الهجرة، وهي أولويات الجمهوريين التي لم يكن لديها فرصة كبيرة لتمريرها في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.

وتركت الهزيمة الجمهوريين - الذين يسيطرون على المجلس بأغلبية 221 صوتًا مقابل 212 صوتًا - بدون استراتيجية واضحة لتجنب الإغلاق الذي من شأنه إغلاق المتنزهات الوطنية، وتعطيل أجور ما يصل إلى 4 ملايين عامل فيدرالي وعرقلة كل شيء بدءًا من الرقابة المالية إلى البحث العلمي إذا لم يكن التمويل متاحًا. امتدت إلى ما بعد الساعة 12:01 صباحًا بالتوقيت الشرقي (0401 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد.

وبعد التصويت، قال رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي إن المجلس قد يقر تمديد التمويل دون السياسات المحافظة التي نفرت الديمقراطيين. لكنه رفض الإفصاح عما سيحدث بعد ذلك. ومن المتوقع أن تعقد الغرفة المزيد من الأصوات يوم السبت.

وقال للصحفيين 'إنه فشل فقط إذا استقالت'.

ولم يكن من الواضح ما إذا كان مجلس الشيوخ سيتحرك في الوقت المناسب أيضًا. وكان من المقرر أن يناقش المجلس بعد ظهر يوم السبت مشروع قانون قدمه الحزبان من شأنه تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر، لكن عقبات إجرائية قد تؤخر التصويت النهائي حتى يوم الثلاثاء.

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الجمعة إن إغلاق الحكومة الأمريكية 'سيقوض' التقدم الاقتصادي الأمريكي من خلال تعطيل برامج للشركات الصغيرة والأطفال وقد يؤخر تحسينات كبيرة في البنية التحتية.

سيكون الإغلاق هو الرابع خلال عقد من الزمن، وبعد أربعة أشهر فقط من مواجهة مماثلة دفعت الحكومة الفيدرالية في غضون أيام من التخلف عن سداد ديونها البالغة 31 تريليون دولار. وأثارت سياسة حافة الهاوية المتكررة المخاوف في وول ستريت، حيث حذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني من أنها قد تضر بالجدارة الائتمانية للولايات المتحدة.

يقول بايدن: خسائر فادحة على الجيش

وحذر بايدن من أن الإغلاق قد يؤدي إلى خسائر فادحة في القوات المسلحة.

وقال بايدن، وهو ديمقراطي، في حفل تقاعد مارك ميلي، وهو جنرال كبير: 'لا يمكننا أن نمارس السياسة بينما تقف قواتنا في الثغرة. إنه تقصير مطلق في أداء الواجب'.

وحذر بايدن من أن الإغلاق قد يؤدي إلى خسائر فادحة في القوات المسلحة.

وقال بايدن، وهو ديمقراطي، في حفل تقاعد مارك ميلي، وهو جنرال كبير: 'لا يمكننا أن نمارس السياسة بينما تقف قواتنا في الثغرة. إنه تقصير مطلق في أداء الواجب'.

وكان مكارثي يأمل في أن تفوز بنود الحدود في مشروع قانون الإنفاق الجمهوري على الرافضين الذين تحدوا حتى الآن الجهود المبذولة لتجنب الإغلاق.

وفي النهاية، وقف 21 من الجمهوريين المتشددين في مجلس النواب إلى جانب الديمقراطيين لإحباط هذا الإجراء.

وقال النائب الجمهوري كات كاماك للصحفيين: 'هناك أعضاء لا يهتمون بما إذا كانت الحكومة ستبقى مفتوحة أم ستغلق أبوابها'. 'الأشخاص الذين أعتقد أنهم موافقون على الإغلاق لم يمروا بالإغلاق مطلقًا.'

ويقول الرافضون إن الكونجرس يجب أن يركز على كتابة مشاريع قوانين إنفاق مفصلة تغطي السنة المالية بأكملها، بدلاً من التمديدات المؤقتة، حتى لو أدى ذلك إلى الإغلاق. وقد أقر مجلس النواب أربعة مشاريع قوانين لسنة كاملة حتى الآن، على الرغم من عدم وجود فرصة للفوز بموافقة مجلس الشيوخ.

وقال النائب مات جايتز في بث صوتي بعد التصويت ضد مشروع القانون المؤقت يوم الجمعة: “ما ينجح هو أن نشمر عن سواعدنا ونحصل على مشاريع القوانين ذات الموضوعات الفردية هذه ونحركها”.

وقال جمهوريون آخرون إنهم ربما يتعين عليهم العمل مع الديمقراطيين لتمرير مشروع قانون مؤقت يمكن أن يحظى بموافقة مجلس الشيوخ وبايدن. وقال النائب الجمهوري دون بيكون: 'بعض الناس يغفلون ما هو واضح'.

وقال مكارثي إنه يدرس هذا النهج لكنه لن يقبل المساعدة الإضافية لأوكرانيا التي طلبها بايدن والتي يقوم المشرعون في مجلس الشيوخ بإدراجها في مشروع قانونهم المؤقت.

انتقد الرئيس السابق دونالد ترامب، المنافس المحتمل لبايدن في انتخابات 2024، الجمهوريين في مجلس الشيوخ لعملهم مع الديمقراطيين.

وهدد غايتس وحفنة من المتشددين الآخرين بإقالة مكارثي من دوره القيادي إذا اعتمد على أصوات الديمقراطيين.

وقال النائب الديمقراطي البارز في مجلس النواب، حكيم جيفريز، للصحفيين: 'نحن في خضم حرب أهلية جمهورية مستمرة منذ أشهر، وتهدد الآن بإغلاق كارثي للحكومة'.

ووافق مكارثي وبايدن في يونيو على صفقة من شأنها أن تحدد إنفاق الوكالة بمبلغ 1.59 تريليون دولار في السنة المالية 2024، لكن المتشددين مثل غايتس يقولون إن هذا الرقم يجب أن يكون أقل بمقدار 120 مليار دولار.

ولا يفكر المشرعون في إجراء تخفيضات على برامج المزايا الشعبية مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية التي تشكل جزءًا أكبر من ميزانية الحكومة البالغة 6.4 تريليون دولار.