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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مش محتاجة فكاكه | نجم الزمالك السابق ينتقد أوسوريو بسبب هذا التصرف

أوسوريو
أوسوريو

تقدم وارساما حسن، لاعب أرتا سولار الجيبوتى، بالهدف الأول لفريقه فى شباك الزمالك بالمباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن جهته، كتب أمير عزمي مجاهد، لاعب الزمالك السابق عبر موقع “إكس”: "2 فراودة يعني 442 مش 352 مع فرقة زي دي، ولا عرضية صح خلال شوط كامل، الشوط التاني أوباما 10، زيزو ناحية اليمين، شلبي شمال، مش محتاجة فكاكه".

يذكر أن الزمالك خسر أمام أرتا سولار الجيبوتي، بثنائية نظيفة على استاد عزام في تنزانيا، في مباراة الذهاب ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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