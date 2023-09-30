الأسد المخيف.. كهربا يغازل إمام عاشور بعد التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

احتفل محمود عبد المنعم "كهربا"، مهاجم الأهلي، بهدفه في مرمى سان جورج الإثيوبى بإياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا بطريقة "الأسد" الشهيرة على غرار احتفالية النجم الفرنسي جوميز، مهاجم الهلال السعودي السابق.

دخل كهربا وإمام عاشور لاعبا الأهلى فى وصلة غزل عبر حسابهما الشخصى على إنستجرام حيث نشر كهربا صورته مع إمام عاشور وعلق قائلاً: "في حالة إنك مشوفتش حاجة حلوة النهاردة" ليرد إمام عاشور: "الهداف ولسة اللي جاي ان شاء الله ".



يذكر ان النادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر بدأ اليوم السبت الاستعداد لمواجهة إنبى المقرر لها السابعة مساء الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى في نصف نهائي كأس مصر.