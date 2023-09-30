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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأرز البسمتي يثير خلافًا بين فلاحي الهند والحكومة

الأرز البسمتي
الأرز البسمتي

كشف مصدرو المحصول من البنجاب أن الهند حاليًا هي المنتج الوحيد للبسمتي عالي الجودة على مستوى العالم، لكن دفع أعضاء البرلمان لإدراج الأرز البسمتي في قائمة المؤشر الجغرافي "GI" قد يضر بنيودلهي على مستوى العالم.

وحسب موقع "إنديان أكسبريس" الهندي، ففي اجتماع عقد في نيودلهي أمس الجمعة، أثير خلاف بين مصدرو المحصول من البنجاب وحكومة الهند بسبب هي الأرز البسمتي المنتج عالي الجودة بالهند على مستوى العالم.

وردًا على مطالبة الحكومة بوضع علامة المؤشر الجغرافي (GI) للأرز البسمتي المنتج في حوالي اثنتي عشرة مقاطعة بالولاية، قال مصدرو البسمتي إن مثل هذه الخطوة يمكن أن يكون لها آثار ضارة على سمعة محصول المؤشر الجغرافي الأول في الهند على المرحلة العالمية.

وأوضحوا أنه من أجل الحفاظ على سلامة أحد المنتجات الزراعية الأكثر احتراما في الهند، يجب على الحكومة الامتناع عن توسيع منطقة المؤشر الجغرافي.

وفي اجتماع عقد في نيودلهي يوم الجمعة، أكد المصدرون أن بعض المناطق في باكستان فقط هي القادرة على تصنيف أرزها على أنه بسمتي.

وحضر الاجتماع وزارتا الزراعة والتجارة ومسؤولون من حكومة البرلمان الهندي ومعهد البحوث الزراعية الهندي وهيئة تنمية صادرات المنتجات الزراعية والأغذية المصنعة (APEDA) وآخرين.

وعلى الرغم من أن المسؤولين لم يوافقوا على الاقتراح البرلماني، إلا أن بعض مصدري الأرز عالي الجودة قالوا إنه ينبغي حل المسألة قريبًا.

وتُمنح علامة GI للمنتجات الزراعية أو الطبيعية أو المصنعة التي تنشأ من منطقة جغرافية محددة، مما يدل على الخصائص والصفات الفريدة. وهي في الأساس بمثابة علامة تجارية في السوق الدولية.

البنجاب الهند للبسمتي الأرز البسمتي

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