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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عام أكاديمي متميز.. جامعة دمنهور تشكر منتسبيها وتوجه بإنهاء أعمال الكنترولات والرصد

مجلس جامعة دمنهور
مجلس جامعة دمنهور

ترأس الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، منذ قليل، الاجتماع الدوري لمجلس الجامعة، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، ومستشاري الجامعة وأمين الجامعة، لاستعراض عدد من الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال، المتعلقة بسير العملية التعليمية، وخطة الجامعة البحثية، وملفات خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لاتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بما يضمن الارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي والإداري، لدعم مسيرة التطوير وتحقيق التميز المؤسسي، ومستهدفات رؤية مصر 2030.

تهنئة للرئيس السيسي والشعب المصري 

استهل المجلس جلسته بتقديم  التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وللشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكدا أنها ستظل علامة مضيئة في تاريخ الوطن، وإرادة شعبية خالصة استطاعت أن تصحح مسار الوطن وتحمي هويته، وتؤسس لمرحلة جديدة من البناء والتنمية والاستقرار، وضعت مصر على طريق الجمهورية الجديدة، مشيدا بالدور التاريخي الذي قامت به القوات المسلحة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي، وبوعي الشعب المصري العظيم الذي جسد أروع ملاحم التضحية والفداء من أجل الوطن.

وجدد مجلس جامعة دمنهور عهده بأن يظل صرحا علميا وطنيا، يواصل أداء رسالته في بناء الإنسان المصري وترسيخ قيم الانتماء والولاء، وتخريج كوادر مؤهلة قادرة على استكمال مسيرة التنمية تحقيقا لرؤية مصر 2030.

ختام عام أكاديمي متميز

وفي ختام العام الأكاديمي 2025/2026، تقدم رئيس جامعة دمنهور بخالص الشكر والتقدير لجميع منتسبي الجامعة من عمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والجهاز الإداري بمختلف كليات الجامعة، على ما بذلوه من جهود مخلصة وعطاء مستمر طوال العام الدراسي، مشيدا
بمستوى الانضباط والانتظام الملحوظ في سير العملية الامتحانية، وتوفير المناخ الملائم لأبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم في أجواء من الهدوء والشفافية وتكافؤ الفرص.

وفي هذا الإطار، وجه المجلس عمداء الكليات ورؤساء الكنترولات بضرورة سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة، وإعلان النتائج فور اعتمادها، مع التأكيد على أهمية مراعاة المواعيد المقررة لتقدم الطلاب الذكور للتجنيد، بما يضمن لهم استيفاء الإجراءات في التوقيتات المحددة.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

وفي ضوء التزام الدولة المصرية بتحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز أبعاد التنمية المستدامة، انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرامية إلى تمكين الشباب المصري ودعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال؛ أكد مجلس جامعة دمنهور  على الأهمية القصوى لمشاركة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب بمختلف الكليات، في فعاليات الدورة الرابعة لعام 2026 من "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية"، باعتبارها إحدى المبادرات الوطنية الرائدة التي تتبناها الدولة المصرية وتأتي على رأس أولوياتها في المرحلة الراهنة، موجها بضرورة استمرار عقد سلسلة  ورش العمل والندوات التعريفية، وتقديم الدعم الفني والاستشاري للفرق البحثية والطلابية الراغبة في المشاركة، ضمانا لتمثيل جامعة دمنهور بما يليق بمكانتها الأكاديمية والمجتمعية.

خطة متكاملة للأنشطة الطلابية الصيفية 

وانطلاقا من إيمان جامعة دمنهور بأن الأنشطة الطلابية تعتبر ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب المتكاملة، وجه الدكتور إلهامي ترابيس بسرعة إعداد خطة متكاملة للأنشطة الطلابية الصيفية، تستهدف استثمار طاقات الطلاب خلال فترة الإجازة الصيفية بما يعود بالنفع على صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم، 
مشددا على ضرورة أن تكون الأنشطة الصيفية جاذبة ومبتكرة وتسهم في اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبدعين من أبناء الجامعة.

وتضمنت توجيهات المجلس أن تشمل الخطة باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والعلمية والرياضية والفنية والاجتماعية والكشفية، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة تتوافق مع متطلبات سوق العمل، وتدعم قيم الانتماء والولاء وترسخ الوعي الوطني لدى الطلاب، مع التأكيد على استمرار مشاركة الجامعة في مبادرتي "وفرها.. تنورتها"، و"متصدقش".

خـــــلال جلسته ناقش المجلس عددا من الموضوعات ووافق على عدد  من القرارات منها:

ـ  مقترح إنشاء مكتب النزاهة العلمية بالجامعة.

ـ  بدء المرحلة الثانية من تطوير وتجميل اللاندسكيب بالمجمع النظري بالأبعادية.

ـ مقترح بروتوكول التعاون بين كلية الطب البيطري وشركة نيو هوب الإسكندرية المحدودة لتصنيع الأعلاف.

 ـ ترقية "5" من أعضاء هيئة التدريس بكليات: (الآداب، الزراعة، التجارة، العلوم).

منح الدرجات العلمية 

- شهادة الدبلوم لـ9طلاب، ودرجة الماجستير لـ 13 طالبا، بالإضافة 7 درجات دكتوراه.

واختتم مجلس جامعة دمنهور  بتجديد عهده والتزامه الثابت بدعم مسيرة الوطن التنموية الشاملة، وتأكيده على مواصلة الاضطلاع بدوره الريادي كصرح علمي وطني، يساهم في تخريج كوادر مؤهلة علميا وبحثيا ومهاريا، وترسيخ قيم الانتماء والولاء، وتقديم كافة أوجه الدعم المجتمعي الممكنة، بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية الحكيمة، ويسهم بفاعلية في تحقيق مستهدفات "رؤية مصر 2030" لبناء الجمهورية الجديدة.

جامعة دمنهور رئيس جامعة دمنهور الرئيس عبد الفتاح السيسي ثورة 30 يونيو المجيدة

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